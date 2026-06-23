Esta es la forma correcta de hacer el delineado invisible para agrandar la mirada

En el mundo del maquillaje nos encontramos con diferentes técnicas que contribuyen a poder potenciar nuestros rasgos. En este caso te vamos a presentar la técnica que ayuda a agrandar la mirada de los ojos pequeños y recibe el nombre de delineado invisible.

Noticias Estado De México del 1 de junio 2026

La mencionada técnica se destaca por su capacidad de intensificar la mirada sin recargarla, logrando un efecto sofisticado, moderno y adaptable a cualquier ocasión. El delineado invisible también se conoce como tightlining que tiene como objetivo agrandar la mirada.

¿Cómo se realiza el delineado invisible?

Esta técnica se basa en aplicar el producto en la línea interna de las pestañas superiores, rellenando los espacios entre ellas para crear una apariencia más densa y definida sin que se perciba un trazo evidente. Se ha popularizado porque tiene un efecto natural y no endurece las facciones.

Para poder realizar esta técnica debes hacer lo siguiente:

Preparar la zona de los ojos: es muy importante que los párpados estén limpios y secos. Luego puedes aplicar un poco de corrector o prebase para unificar el tono y mejorar la duración del maquillaje.

Elegir el eyeliner adecuado: el siguiente paso es utilizar un lápiz de textura cremosa que sea resistente al agua en lo posible. Se recomienda usar tonos negros o marrón oscuro que ayudan a lograr profundidad sin perder la naturalidad.

|Imagen editada de Canva

Levantar suavemente el párpado: con mucho cuidado vas a levantar ligeramente el párpado superior para dejar al descubierto la raíz de las pestañas.

Aplicar en la línea interna superior: el siguiente paso consiste en deslizar el lápiz de manera suave sobre la línea de agua superior que sea justo en la base las pestañas. Es importante que lo hagas con pequeños movimientos para rellenar bien los espacios entre cada pestaña.

Revisar y corregir: este es un paso importante ya que debes parpadear para observar si han quedado espacios sin cubrir. En caso de que así sea pues se deberá volver a aplicar el producto.

Difuminar sutilmente: por otro lado, si notas exceso de producto o una leve marca visible, puedes difuminar muy suavemente con un pincel pequeño para mantener el efecto natural.

Aplicar máscara de pestañas: el último paso, es aplicar una buena capa de rimmel para potenciar el efecto de mirada más abierta y expresiva.