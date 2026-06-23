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Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten VIDEO muy ÍNTIMO y encienden las redes sociales

Una de las parejas más famosas de México sorprendió a sus seguidores al demostrar todo su amor frente a sus seguidores.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar |Crédito: Instagram: @angela_aguilar_

Escrito por: Yulissa Jacinto

Luego de un sinfín de especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio, Christian Nodal y Ángela Aguilar, se mostraron muy amorosos en redes sociales luego de que a través de su cuenta de instagram, la hija de Pepe Aguilar compartiera una historia en donde ella y su esposo se están besando. En dicho material se le puede ver a la pareja muy felices por lo que una vez más dejan en claro que no atraviesan por ninguna ruptura.

Ángela Aguilar y Christian Nodal de festejo a poco tiempo de celebrar su aniversario

Los intérpretes de la famosa canción “Dime como quieres” se encuentran a tan solo un mes de celebrar su segundo aniversario como casados, esto luego de que se unieran en matrimonio de manera legal el pasado 23 de julio de 2024. Previo a este festejo los cantantes de música regional mexicana se encuentran de celebración por el cumpleaños de Iván Nodal, primo del esposo de Ángela. A través de sus redes sociales, el joven, mismo que también es músico y comparte un gran amor y pasión por tocar la guitarra, publicó un video en el que se encontraba una banda tocando así como más amigos, Nodal y él tomando cervezas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal más unidos que nunca luego de rumores de separación

A través de sus redes sociales, Ángela Aguilar ha dejado en claro que se encuentra en una de las mejores etapas de su matrimonio, esto debido a que la pareja ha dejado claro de forma pública que se encuentra disfrutando de grandes momentos, llenos de amor y apoyo en sus carreras. En su último concierto en Ciudad de México, el intérprete de “De los besos que te dí”, estuvo acompañado de la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ambos se besaron frente a miles de personas y rompieron con las especulaciones que aseguraban que habían terminado.

La última publicación de Ángela es un video sobre la presentación en la que estuvo presente apoyando a su esposo. “Estar juntos en el escenario siempre es algo especial, pero sentirlos ahí, acompañando con tanto amor y respeto, lo hizo todavía más bonito. Gracias por estar para él y recibirnos con cariño”, fueron algunas de las palabras de la reconocida cantante de música regional mexicana en dicho video posteado, mismo que actualmente acumula más de 222 mil “me gusta”.

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