5 ideas para que tu cabello tenga más volumen si lo tienes muy fino

El cabello fino es una característica que presentan muchas cabezas y que, en muchos casos, se convierte en difícil de peinar, cortar y mantener. Sin embargo, siempre existen productos, técnicas y tips que llegan para darnos una solución.

Anel Noroña expresa sus deseos por reencontrarse con José José en el cielo: “Amor, ¿dónde andabas?”

En la Inteligencia Artificial (IA) podemos hallar este tipo de respuestas que muchas veces necesitamos cuando no sabemos cómo enfrentar a nuestra cabellera. Es que esta tecnología analiza una vasta fuente de información relacionada con el rubro y por eso nos ayuda a llegar a conclusiones muy útiles.

Mujeres y cabello fino

En torno al cabello fino, Gemini indica que tenerlo no es un problema en absoluto, sino una característica genética que define la textura y el diámetro de cada hebra. “Desde una perspectiva estética, este tipo de cabello suele ser muy suave al tacto, dócil y se seca con gran rapidez, lo que facilita la rutina diaria”, afirma la aplicación de IA.

Gemini pone de relieve que aunque a veces se asocia con una falta de volumen o una tendencia a verse "aplastado", estas son simplemente condiciones manejables con los cortes y productos adecuados, no defectos de salud capilar.

¿Cómo darle volumen al cabello?

Gemini destaca que el cabello fino tiene ventajas únicas, como la facilidad para lograr peinados pulidos y elegantes que en cabellos gruesos resultarían muy laboriosos. Y advierte que el verdadero desafío no es la finura en sí, sino asegurar que el cuero cabelludo esté sano y utilizar fórmulas ligeras que no aporten peso innecesario.

Al respecto, la Inteligencia Artificial señala que tener el cabello fino puede sentirse como una batalla constante contra la gravedad, pero la clave no siempre está en usar más productos, sino en cómo preparas y manipulas la fibra capilar. Es por eso que ofrece 5 ideas efectivas para transformar esa melena lacia en una con mucho más cuerpo:

El secado estratégico "hacia abajo": La física es tu mejor amiga. Al secar el cabello, inclina la cabeza hacia adelante y deja que el cabello caiga frente a tu rostro. Dirige el aire de la secadora desde la nuca hacia las puntas.



Por qué funciona: Esto obliga a que la raíz se seque en una posición vertical y despegada del cuero cabelludo, creando un volumen natural que dura mucho más que si lo secaras hacia abajo.

Cambia la raya de lugar: Si siempre usas la raya en el mismo sitio, el cabello se acostumbra y se "aplana" por su propio peso.



El truco: Mueve la raya apenas un par de centímetros hacia el lado contrario al habitual. Al luchar contra la dirección natural del crecimiento, las raíces ganan una elevación inmediata. Es el cambio más rápido y sin costo que puedes hacer.

Champú en seco (incluso con el pelo limpio): La mayoría de las personas esperan a que el cabello esté graso para usarlo, pero para el cabello fino, es un producto de estilizado.



Cómo aplicarlo: Aplica un poco en las raíces inmediatamente después de secarlo. El polvo del champú en seco recubre cada hebra, aportando fricción y grosor, lo que evita que los cabellos se deslicen y se peguen entre sí.

Técnica de acondicionador invertido: El acondicionador es necesario para el brillo, pero en cabellos finos suele aportar demasiado peso si no se enjuaga perfectamente.



La idea: Prueba lavar tu cabello aplicando primero el acondicionador de medios a puntas, déjalo actuar y luego aplica el champú solo en la raíz. Al enjuagar, el champú eliminará los residuos pesados del acondicionador, dejando el cabello suave pero extremadamente ligero.

El corte en capas invisibles o "Ghost Layers": Un corte recto y pesado es el enemigo del volumen en cabellos finos.

