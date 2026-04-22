Los signos que sanarán vínculos del pasado entre el 22 y el 29 de abril

Cada vez estamos más cerca del cierre del mes de abril y parece que algunas personas aún tienen tiempo para experimentar grandes cambios en sus vidas. Es que la Numerología viene dando a conocer predicciones en las que la vibración energética de los números impacta positivamente en distintos ámbitos.

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En este último tramo del cuarto mes del 2026, la Numerología afirma que algunas personas, según su fecha de nacimiento, sanarán vínculos del pasado. No hay dudas de que se trata de una predicción muy profunda que de seguro alimenta grandes expectativas.

Numerología, pasado y futuro

La Numerología es una creencia que entiende el pasado no como un destino inalterable, sino como una serie de ciclos de aprendizaje definidos por la vibración de tu fecha de nacimiento. Cuando analiza los números que marcaron los años anteriores, es posible identificar patrones de comportamiento y "deudas" kármicas que explican por qué ciertas situaciones se repitieron hasta que se logra integrarlas.

Para el futuro, esta creencia no busca predecir eventos de forma rígida, sino que señala la energía predominante de los próximos "años personales". Es por eso que la Numerología calcula la suma del día y mes de nacimiento con el año en curso, y así obtiene una frecuencia que indica si el futuro cercano es favorable para la expansión, la introspección o el cierre de etapas.

¿Qué signos sanarán vínculos del pasado?

Por todo lo señalado anteriormente, viene bien analizar el periodo comprendido entre el 22 y el 29 de abril de 2026 en el cual la vibración numerológica sugiere un cierre de ciclos kármicos. Las predicciones de esta creencia son inspiradas por la energía del número 8 (proveniente del año 2026: 2+0+2+6=10 y luego 1+0=1) combinada con la frecuencia del mes 4.

Esto, para la Numerología, genera un portal de justicia emocional y reestructuración. Por eso, sus predicciones señalan que los siguientes tres signos del zodiaco experimentarán una sanación profunda en vínculos del pasado:

