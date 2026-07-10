Moana es una de las películas de Disney con varios temas pegajosos, los cuales pueden cantar tanto niños como adultos, mediante una noche de karaoke, una divertida actividad que combina entretenimiento con beneficios para el desarrollo infantil desde la comodidad de la casa, donde las botellas de vidrio son un tesoro, ya que al reutilizarlas puede ser la próxima decoración del jardín.

La película infantil contiene canciones que facilitan la participación de los pequeños gracias a sus melodías repetitivas y mensajes relacionados con la perseverancia y la confianza. Es por ello que con algunos materiales que tengas en el hogar, es posible organizar una tarde con temática sin realizar grandes gastos, pero lo mejor de todo, en compañía de la familia, la cual también puede hacer en conjunto manualidades de Paw Patrol con estas 4 ideas para hacer cojines de crochet para niños.

4 ideas de karaoke de Moana para hacer en casa: una divertida actividad para niños|IA

Las ideas de karaoke de Moana

Una de las opciones es crear un pequeño escenario con elementos sencillos como una sábana azul para representar el océano, flores de papel, hojas de cartulina y figuras de palmeras. Los niños pueden turnarse para interpretar canciones como “How Far I'll Go”, “You're Welcome” o “We Know the Way” con un micrófono de juguete o uno elaborado con un tubo de cartón y papel aluminio.

La otra idea es que cada canción sea un reto entre la familia; es decir, antes de comenzar, cada participante debe tomar una tarjeta con el nombre de los personajes principales como Moana, Maui, Tala o Hei Hei, para después interpretar el tema correspondiente con algunos accesorios sencillos elaborados en casa.

Por último, puedes preparar un concurso o donde todos reciban un reconocimiento al finalizar. En lugar de elegir un ganador absoluto, cada niño puede obtener un diploma con categorías como "Mejor interpretación", "Mayor entusiasmo" o "Mejor baile", a fin de fortalecer la autoestima de los pequeños.