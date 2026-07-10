La ropa vieja que tienes guardada en el ropero o en bolsas negras para la basura puede tener una nueva vida al transformarla en bolsas artesanales, las cuales puedes llevar al momento de comprar la despensa y así aportar al cuidado del medio ambiente al no consumir las clásicas de plástico. Es por ello que traemos para ti el paso a paso para que lo hagas desde la comodidad de tu casa, al igual que estos 5 collares hechos a mano sin gastar mucho dinero.

Una alternativa consiste en reutilizar camisetas, pantalones o sudaderas para fabricar bolsas artesanales. Si tienes ropa amarilla que ya no utilizas, puedes convertirla en un accesorio funcional mediante herramientas básicas y sin necesidad de una máquina de coser, al igual que estas 5, pero hechas en casa con mezclilla.

Las ideas de bolsas artesanales con ropa vieja

1. Camiseta amarilla: Primero, extiende la prenda sobre una superficie plana, para después cortar las mangas y formar las asas. Posteriormente, une la parte inferior mediante puntadas hechas a mano con hilo resistente o realiza pequeños flecos y átalos entre sí para cerrar la base. El resultado es una bolsa reutilizable para compras ligeras o libros.

4 ideas de bolsas artesanales amarillas hechas con ropa vieja que ya no usas: paso a paso|IA

2. Mezclilla amarilla: Desde un pantalón hasta una chaqueta de este color puede servir. Para ello hay que conservar la cintura, los bolsillos delanteros y traseros. Corta las piernas a la altura deseada y cose la parte inferior con puntadas dobles para reforzar la estructura. Finalmente, añade una correa hecha con una tira de tela reciclada.

3. Sudadera amarilla: Corta las mangas y únelas para formar una correa larga. Después, cierra la parte inferior mediante una costura con hilo grueso y conserva el gorro como elemento decorativo o bolsillo adicional.

4. Retazos amarillos: Reúne diferentes piezas de ropa amarilla que ya no utilices, como camisas, vestidos o blusas. Corta cuadrados o rectángulos del mismo tamaño y únelos mediante costuras para crear un diseño tipo patchwork.