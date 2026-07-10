Los 5 diseños de gelish negro más elegantes para cocinar al estilo de Édgar Núñez en MasterChef 24/7

El "Maestro del Fuego" Édgar Núñez se hizo muy popular en MasterChef 24/7 gracias a sus interesantes clases y a la revisión de manos que aplica de forma rigurosa a cada uno de los cocineros antes de ponerse a trabajar... ¿pero sabías que a él le encanta tener unas uñas de impacto y que el color negro es su favorito? ¡Estas fotos de su Instagram oficial nos demuestran que es posible combinar moda, elegancia, sazón y originalidad sin perder la higiene!

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¿Cuáles son los 5 diseños de gelish negro del Chef Édgar Núñez que puedes aplicar en tu look diario?

Al darnos una vuelta por el Instagram del Chef Édgar Núñez , nos dimos cuenta de que el "Maestro de Fuego" tiene pasión por la cocina, la música y por el color negro... ¡aunque no lo creas, se pinta sus uñas con este tono y logra resultados impresionantes gracias a los diseños y lo bien cuidadas que tiene sus manos!

¡BLACK IS BLACK!

Si se te antoja algo sencillo, pero llamativo y que tenga un toque de misterio, entonces podrías pintar todas tus uñas de negro como bien lo muestra el Chef en esta fotografía, en donde la elegancia de su manicura se mezcla súper bien con los platillos que elabora.





INSTAGRAM/edgarnunezm

¡ALGO DISCRETO, PERO COOL!

Si eres de las personas que les gusta ponerse un diseño diferente en uno de los dedos sin sacrificar la elegancia, entonces este diseño del Chef Édgar te conviene: puedes mantener todas tus uñas negras pero en una de ellas (generalmente la del dedo anular) adornarla con un diseño de puntitos sencillo y chic a la vez.





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¡EL BLANCO Y NEGRO!

Otro diseño que pudimos ver en las fotos del Maestro Édgar Núñez y que nos pareció simplemente fabuloso fue pintarte todas las uñas de una mano en color negro y ponerte color blanco en la otra mano... ¡se ve elegante, se ve minimalista y combina súper bien con todo!

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¡COMBINA FIGURAS!

Si tienes ganas de arriesgarte con diseños que tengan figuras, entonces esta idea del Chef de MasterChef 24/7 es la ideal para ti: conservando el tono negro, puedes poner en tus dedos anular e índice otros diseños como los clásicos puntitos y una línea media bien definida para darle un toque encantador a tu look.

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¡COMBINA CON MÁS COLORES!

Si quieres conservar el negro, pero también experimentar con otras tonalidades, el Chef Édgar Núñez te pasa el truco perfecto: puedes pintarte una uña blanca, otra gris y las tres restantes en negro para librarte de los monocromáticos pero al mismo tiempo combinarlas como los cracks... ¡qué tal!

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¡Con estas ideas tan geniales, seguramente brillarás en la cocina de la manera más pro! Recuerda que es muy importante mantener tus uñas bien cortas y limpias como una de las normas de higiene primordiales a la hora de preparar alimentos.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.