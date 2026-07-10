Para muchos, el cartón puede ser sinónimo de basura, después de cumplir su propósito por el cual fue creado, pero en la mayoría de los hogares mexicanos se reutiliza para crear diferentes manualidades. Una de las opciones es hacer construcciones al estilo LEGO con cajas vacías que no se usen en la casa. Pero si lo que buscas es un juego con más acción, puedes optar por crear una pista de carreras de Cars con este mismo tipo de material.

En lugar de desechar cajas de cereal, zapatos o envíos, transfórmalas en piezas de construcción inspiradas en los famosos bloques tipo LEGO, a fin de que toda la familia conviva con los más pequeños del hogar, donde puedes hacer 4 actividades de karaoke con canciones de la película de Moana. Además, esta actividad promueve la reutilización de residuos domésticos y ayuda a reducir la cantidad de desechos.

Manualidades en casa: cómo hacer construcciones estilo LEGO con cajas vacías que te sobran|IA

Así puedes hacer construcciones LEGO con cartón

El primer paso es reunir varias cajas vacías de diferentes tamaños, así como materiales esenciales para la actividad como tijeras, cúter, regla, silicón caliente o pegamento resistente, pinturas acrílicas o papel adhesivo de colores y pequeños vasos desechables de cartón o tubos de papel.

Una vez reunidos los materiales, selecciona una caja rectangular y refuerza todas las uniones con cinta adhesiva para aumentar su resistencia. Después pega en la parte superior 6 o 8 pequeños cilindros elaborados con tubos de cartón o vasos recortados, según el tamaño de la caja.

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Después de que el pegamento seque por completo, pinta toda la superficie con un solo color para imitar el aspecto de un bloque de construcción.

Después de fabricar varios bloques de distintos colores, los niños pueden utilizarlos para construir castillos, torres, túneles, vehículos o pequeños escenarios.

Es preciso mencionar que las cajas grandes funcionan como piezas base, mientras que las pequeñas, para crear detalles arquitectónicos. Esta dinámica fortalece la planificación, la coordinación motriz y la imaginación de los pequeños, fundamentales en la etapa de la infancia.