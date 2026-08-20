Muere querida influencer tras sufrir terrible accidente de tránsito

El mundo de las redes sociales se vuelve a vestir de luto. Muere la influencer Ceyda Yakova a los 22 años, tras sufrir un terrible accidente vehicular. Los hechos sucedieron en Şile, Turquía, el pasado 17 de agosto; pero no fue hasta ahora que la noticia comenzó a difundirse a nivel global.

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Muere la influencer Ceyda Yakova; esto se sabe sobre su accidente

De acuerdo con reportes locales, la influencer Ceyda Yakova viajaba en su vehículo cuando perdió el control del mismo al girar en una curva, estrellándose contra una señal de tránsito. Los hechos sucedieron en la zona de Darlık,en la autopista de Şile. Al llegar al lugar, los paramédicos hallaron a la creadora de contenido gravemente herida y la trasladaron al Hospital de Formación e Investigación Sancaktepe Mártir Prof. Dr. İlhan Varank. No obstante, pese a los esfuerzos del personal de primera línea, la joven fue declarada sin vida después de ingresar.

¿Quién era la influencer Ceyda Yakova?

Ceyda Yakova era una querida influencer de Estambul, Turquía, famosa por su contenido relacionado con el mundo del motociclismo. Tan sólo en Instagram tenía cerca de 20 mil seguidores. La joven, quien recientemente se había graduado del Instituto Galatasaray, se encontraba estudiando la licenciatura de Psicología en una universidad privada.

Tras darse a conocer su sensible fallecimiento, sus redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y condolencias para la familia y sus seres cercanos. Los restos de Ceyda fueron sepultados en el cementerio de Ayazağa, tras un último adiós en la mezquita de los Barbaros Hayrettin Paşa. Ceyda Yakova tenía tan sólo 22 años.

Su lamentable deceso se suma a la triste pérdida de otros creadores de contenido a nivel global, como el de la joven francesa, Sonia Bellina, cuyo caso causó conmoción en el mundo digital; y el de la influencer brasileña, Alana Alves da Silva, por mencionar algunos. Sin duda, grandes pérdidas para la comunidad.

Descanse en paz, Ceyda Yakova.