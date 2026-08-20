Llamadas automáticas: que son y por qué la utilizan cada vez más los spammers telefónicos

Más de una vez te debe haber ocurrido el recibir llamadas de números desconocidos que en algún momento puedes contestar, pero nadie responde. Inmediatamente escucharás un mensaje automático o cuelgan, estas llamadas automáticas son conocidas como spam telefónico.

Este tipo de llamadas se generan por medio de un sistema computarizado por lo que generalmente no hay una persona física del otro lado. El objetivo de las mismas es realizar publicidades, pero hay quienes las utilizan para realizar estafas o propaganda política.

¿Qué hacer con las llamadas automáticas’?

Si hablamos en rasgos generales, suele tratarse de un proceso a fin de verificar que una línea se encuentra activa. Con ello, posteriormente se te pueda contactar para ofrecerte cierto tipo de productos o servicios, pero ya por parte de un representante humano.

Otra de las opciones es que sean llamadas en las cuales se reproducen mensajes grabados con antelación. En este caso puede que te agreguen a una lista de una compañía de marketing o tratan de recopilar datos sensibles.

Si te llaman para ofrecer un servicio pues las llamadas se hacen desde centrales telefónicas conocidas como callcenters. También puede que una empresa tenga demasiados números registrados, y muchos son marcados a la vez, suele suceder que no hay un operador libre que pueda atender.

Te decimos qué pasa si contestas por accidente una llamada spam|(ESPECIAL/CANVA)

No es algo que afecte a tu línea telefónica ya que es una práctica que se lleva a cabo desde hace años. Además, esto no implica ningún gasto para los usuarios que la reciben.

Si lo que quieres es dejar de recibir estas llamadas puedes hacerlo de la siguiente manera:

Android: Por lo general, los dispositivos con este sistema operativo ya cuentan con el sistema de identificación de llamadas de manera predeterminada. Sin embargo, en caso de que gustes marcar un número en específico como spam, puedes hacerlo de la siguiente manera:



Abre la app de Teléfono.

Presiona "Recientes".

Selecciona la llamada que quieras marcar como spam.

Presiona "Bloquear/marcar como spam".

IOS: Puedes dejar de recibir la notificación de números desconocidos, se enviarán al buzón de voz e incluso puedes bloquearlo. Para ello, sigue estos pasos:

