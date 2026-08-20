Si tu pareja no es cariñosa o le cuesta demostrar afecto, no es que no sienta amor por ti, sino que es otra condición que tiene que ver más con problemas emocionales, según reveló la psicología, la cual también estipula que las personas que prefieren estar en silencio no son tímidas, sino que ocurre algo en su cerebro.

De acuerdo con el portal Psychology Today, las personas a las que les cuesta trabajo demostrar afecto son las que tienen baja autoestima. Es decir, este tipo de gente se preocupa más por el riesgo de ser rechazadas, por lo que no quieren verse vulnerables. Para evitarlo, las personas prefieren quedarse en su lugar seguro y retener el afecto o gratitud hacia los demás. Mientras que las que posponen tareas sencillas no son perezosas, sino por un problema de emociones.

La psicología revela la razón por la que a algunas personas les cuesta trabajo demostrar afecto|Pinterest

Otra de las razones por las que las personas no demuestran afecto

Otra de las razones por las que las personas no demuestran afecto se puede deber a que tienen alexitimia, padecimiento en el que las personas experimentan dificultad para saber que algo ocurre en su interior, pero no saben identificar si sienten tristeza, enojo, miedo, cariño o frustración.

Una investigación experimental encontró que participantes con mayores niveles de alexitimia presentaron dificultades significativas para describir verbalmente expresiones emocionales. Por ello, decir te quiero, te amo, abrazar a alguien o explicar qué produce una relación determinada puede resultar más complicado para algunas personas.

¿Cuándo recurrir a la psicología?

Una evaluación psicológica puede ayudar a identificar las razones por las que a la persona le cuesta trabajo demostrar afecto, siempre y cuando esto le provoque conflictos constantes con pareja o amigos, aislamiento de los seres queridos o malestar consigo mismo.

Cabe destacar que no todas las personas expresan cariño de la misma manera. Algunas recurren con facilidad a palabras, abrazos o gestos, mientras otras prefieren demostrar cercanía mediante acciones o tienen problemas para exteriorizar lo que sienten.