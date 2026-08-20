Este es el significado del proverbio chino: “No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70”

Los proverbios nos invitan a hacer un alto en la vida diaria para replantearnos ciertas cosas que nos atraviesan. En este caso un proverbio chino dice “no construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70”, donde se plantea reconocer cuál es la etapa óptima para cada acción.

Sin dudas, el proverbio nos lleva a pensar en cómo van cambiando las prioridades con el paso de los años. Lo ideal es que no se deben tomar decisiones en cualquier momento y también es importante saber cuándo parar con las obligaciones.

¿Cuál es el significado del proverbio chino?

En la primera parte del proverbio nos dice que no es conveniente construir una casa a los 50. Esto si se lo traslada a las sociedades antiguas pues este tipo de construcciones implicaba un gran esfuerzo físico como trasladar materiales, cavar, construir paredes y realizar trabajos que requerían fuerza y resistencia.

Ante esto es que la frase recomienda hacer los grandes trabajos cuando se tiene mayor fortaleza física. Cuando se llega a los 50 pues es mejor comenzar a reducir las tareas exigentes. La enseñanza apunta a no postergar indefinidamente aquello que requiere años de esfuerzo.

El pensar recurrentemente puede afectarte.|pexels

Llegamos a la segunda parte donde plantea “no plantes un árbol a los 60”, cuya explicación se relaciona con el tiempo que necesita un árbol para crecer y con el trabajo necesario para cuidarlo. Estos ejemplares tardan años en desarrollarse y dar sus frutos por eso se dice que plantar el árbol a esta edad será solamente disfrutado por otras personas.

También puedes pensarlo en relación con el legado ya que luego de décadas de trabajo, se llega a una etapa en la que no todo tiene que estar orientado hacia el futuro ya que también es válido disfrutar del presente y de aquello que ya se consiguió.

Por último, tenemos la parte que dice “no coses ropa a los 70”, es también una parte vinculada a las costumbres anteriores, cuando coser requería muchas horas de trabajo manual. Esta edad en generaciones anteriores era muy avanzada por lo que estas personas debían dejar de preocuparse por determinadas tareas materiales y dedicar más tiempo al descanso y a su familia.

Este proverbio es muy fuerte.|Pexels

La ropa también funciona como una metáfora de las necesidades cotidianas. Después de toda una vida trabajando, el mensaje es que no siempre hay que seguir produciendo y acumulando.

En definitiva, los que el proverbio manifiesta es una incógnita que dice, ¿todo tiene que hacerse en cualquier momento o existen proyectos que conviene planificar con anticipación?