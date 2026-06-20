Jorge Losa confirma la muerte de su madre con desgarrador mensaje: “En el cielo ya te reclamaron”

Jorge Losa está de luto. La mañana de este sábado, 20 de junio, el reconocido actor confirmó la lamentable muerte de su madre, Ángeles, con un desgarrador mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram, en el que le dio el último adiós.

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“Gracias por tu fuerza, corazón y alma que fueron los que te hicieron seguir regañándome por tus cosas hasta el último día” se lee en el escrito. “Así es la vida, y si en el cielo ya te reclamaron estoy seguro de que sería porque estabas haciendo mucha falta por algún motivo que hoy aún no logro ni quiero entender, pero que estoy seguro que así es”.

A lo largo del mensaje, Losa explica que se trató de un período “doloroso”, aunque también le dejó una gran enseñanza de vida: “Gracias por regalarme entender lo que sentiste tú al cuidarme, lavarme, vestirme, alimentarme y mimarme cuando yo era un niño… Hoy te devolví ese mismo amor tan incondicionalmente hermoso.”

Si bien se trata de un momento verdaderamente difícil para el español, Losa aprovechó este último mensaje para agradecer el tiempo que pasó junto a su madre, además de hacerle una importante promesa: seguir luchando. “Sin duda, agradezco a la vida el tiempo que me permitió que fueras mi mamá, y, sin la menor duda, te volvería a elegir en mil vidas más, aunque me dijeran que te vas a volver a ir tan pronto otra vez. Te prometo que seguiré luchando y poniendo mi corazón en mi carrera”.

¿De qué murió Ángeles, la madre de Jorge Losa?

Ángeles, la madre de Jorge Losa, perdió la vida tras una dura y larga batalla contra el cáncer. Si bien el actor no compartió detalles al respecto en su mensaje de despedida, en entrevistas previas relató que su mamá llevaba años luchando contra la enfermedad.

¿Quién es Jorge Losa?

Jorge Losa destaca por ser un actor, modelo y personalidad de televisión de origen español. Losa incursionó en el mundo del entretenimiento tras estudiar Artes Escénicas en la Universidad TAI de Madrid. Posteriormente, dio el salto a América Latina, donde su carrera despegó al ser partícipe de diversos realities de televisión y telenovelas. También se desempeña como influencer en redes sociales al contar con casi 900 mil seguidores en Instagram, donde suele compartir contenido relacionado a su proyectos y postales de su día a día.