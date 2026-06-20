Daniela revela en MasterChef 24/7 que Héctor Parra tendrá su propio documental desde la cárcel: “Es inocente”

Lejos de todos los dramas en los que Daniela se ha visto envuelta durante su participación en MasterChef 24/7, se mantiene optimista por todos los motivos que tiene para seguir adelante. Y una de sus principales fortalezas es la lucha que lleva años emprendiendo en la búsqueda de justicia por el caso de Héctor Parra, que tras poco más de cinco años en prisión, estaría participando en un documental enfocado en personas inocentes privadas de la libertad.

Daniela compartió con sus compañeros de MasterChef 24/7 un poco sobre la historia de su papá|ESPECIAL

Si bien este es un tema sensible para ella, quiso aprovechar para destacar este importante proyecto en el proceso penal que atraviesan como familia y compartió esta noticia con sus compañeros. De acuerdo con lo que Dani contó, el actor Héctor Parra forma parte de un grupo de presos que colaboran de cerca con la fundación "Proyecto de inocencia", con el fin de visibilizar su situación legal.

"Mi papá está en la cárcel y es inocente, pero lleva cinco años ahí. Ellos se dedican a puros casos que sí son inocentes y en los que no se puede hacer nada porque el sistema está cañón. Estoy grabando con ellos, con los abogados de mi papá y están grabando todos esos casos, porque hay muchos iguales", explicó la participante.

¿De qué tratará el documental de Héctor Parra? Esto contó su hija Daniela en MasterChef 24/7

Para evitar confusiones con sus compañeros, Dani Parra explicó que el documental en el que ella y su papá están colaborando no es exclusivo de una sola historia, sino que estarían recopilándose distintos casos de personas encarceladas por presuntas denuncias falsas. Esto ya que desde que el actor mexicano fue señalado por primera vez en 2020, se ha mantenido firme en la versión de que es inocente, pero la justicia no lo ha favorecido.

"Más que el caso de mi papá, es sobre las denuncias falsas y todo lo que pasa. Él sigue en proceso de amparo, o sea, ya hubo sentencia, pero metieron amparo y se inicia todo de nuevo", apuntó Daniela, que es la principal encargada de todos los asuntos legales de su padre y hasta se hace cargo de los gastos que conlleva la reclusión.

El actor Héctor Parra lleva cinco años tras las rejas|ESPECIAL

¿Por qué Héctor Parra está en la cárcel?

El actor Héctor Parra lleva poco más de cinco años en prisión por las acusaciones interpuestas por Ginny Hoffman, su expareja, y Alexa Hoffman, su hija menor y hermana de Daniela. Según los reportes que se conocen del caso hasta el momento, la denuncia fue en 2020 por abuso sexual y corrupción de menores, pero lo detuvieron hasta 2021.

Actualmente, purga una condena de 10 años y 6 meses, con la aclaración hecha por Dani de que no se trata de una pena fija porque sus abogados metieron amparos. Por lo que en el documental irían revelándose nuevos detalles.