3 recetas con camarones de la IA para conquistar a los Chefs de MasterChef 24/7 este fin de semana
Si eres fan de MasterChef 24/7 y quieres sorprender con tus platillos, estas recetas con camarones prometen conquistar hasta a los chefs más exigentes.
Los camarones son uno de los ingredientes favoritos de la gastronomía por su versatilidad, rapidez de cocción y capacidad para protagonizar desde platillos caseros hasta preparaciones gourmet. Para quienes buscan recetas sencillas con las que se podría conquistar a los Chefs de MasterChef 24/7, estas 3 son ideales para el fin de semana por su corto tiempo de preparación.
MasterChef 24/7: 3 recetas con cámarones para el fin de semana
Pensando en quienes buscan opciones prácticas para cocinar este fin de semana, la inteligencia artificial (IA) seleccionó tres recetas fáciles que destacan por su sabor y presentación. Estos son los platillos recomendados por ChatGPT.
1. Tacos de camarón al ajo (Tiempo total: 15 minutos)
Ingredientes (4 personas):
- 500 g de camarones limpios
- 3 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de mantequilla
- Tortillas de maíz
- Limón
- Cilantro picado
- Sal y pimienta
Preparación:
- Derrite la mantequilla en una sartén.
- Agrega el ajo y cocina 30 segundos.
- Incorpora los camarones, salpimienta y cocina 3-4 minutos hasta que cambien de color.
- Sirve en tortillas calientes con cilantro y unas gotas de limón.
2. Pasta cremosa con camarones (Tiempo total: 25 minutos)
Ingredientes:
- 250 g de pasta
- 400 g de camarones
- 200 ml de crema para cocinar
- 2 dientes de ajo
- ½ taza de queso parmesano rallado
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación:
- Cocina la pasta según las instrucciones del paquete.
- Sofríe el ajo en aceite y añade los camarones; cocina 3 minutos.
- Agrega la crema y el parmesano. Cocina 2 minutos más.
- Mezcla con la pasta y sirve caliente.
3. Brochetas de camarón con limón y chile (Tiempo total: 20 minutos)
Ingredientes:
- 500 g de camarones grandes
- Jugo de 2 limones
- 1 cucharadita de chile en polvo o paprika
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal
Preparación:
- Mezcla el jugo de limón, aceite, chile y sal.
- Marina los camarones durante 15 minutos.
- Ensártalos en brochetas.
- Cocina en sartén, parrilla o asador 2-3 minutos por lado.
Estas propuestas demuestran que no es necesario ser participante de MasterChef 24/7 para preparar recetas deliciosas. Con ingredientes accesibles y pocos pasos, cualquier cocinero aficionado puede sorprender este fin de semana.
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