3 recetas con camarones de la IA para conquistar a los Chefs de MasterChef 24/7 este fin de semana

Los camarones son uno de los ingredientes favoritos de la gastronomía por su versatilidad, rapidez de cocción y capacidad para protagonizar desde platillos caseros hasta preparaciones gourmet. Para quienes buscan recetas sencillas con las que se podría conquistar a los Chefs de MasterChef 24/7, estas 3 son ideales para el fin de semana por su corto tiempo de preparación.

MasterChef 24/7: 3 recetas con cámarones para el fin de semana

Pensando en quienes buscan opciones prácticas para cocinar este fin de semana, la inteligencia artificial (IA) seleccionó tres recetas fáciles que destacan por su sabor y presentación. Estos son los platillos recomendados por ChatGPT.

La primera recomendación son los tacos de camarón al ajo, una opción ideal para compartir en familia o con amigos.|Canva

1. Tacos de camarón al ajo (Tiempo total: 15 minutos)

Ingredientes (4 personas):



500 g de camarones limpios

3 dientes de ajo picados

2 cucharadas de mantequilla

Tortillas de maíz

Limón

Cilantro picado

Sal y pimienta

Preparación:



Derrite la mantequilla en una sartén. Agrega el ajo y cocina 30 segundos. Incorpora los camarones, salpimienta y cocina 3-4 minutos hasta que cambien de color. Sirve en tortillas calientes con cilantro y unas gotas de limón.

2. Pasta cremosa con camarones (Tiempo total: 25 minutos)

Ingredientes:



250 g de pasta

400 g de camarones

200 ml de crema para cocinar

2 dientes de ajo

½ taza de queso parmesano rallado

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación:



Cocina la pasta según las instrucciones del paquete.

Sofríe el ajo en aceite y añade los camarones; cocina 3 minutos.

Agrega la crema y el parmesano. Cocina 2 minutos más.

Mezcla con la pasta y sirve caliente.

3. Brochetas de camarón con limón y chile (Tiempo total: 20 minutos)

Ingredientes:



500 g de camarones grandes

Jugo de 2 limones

1 cucharadita de chile en polvo o paprika

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Preparación:



Mezcla el jugo de limón, aceite, chile y sal.

Marina los camarones durante 15 minutos.

Ensártalos en brochetas.

Cocina en sartén, parrilla o asador 2-3 minutos por lado.

Estas propuestas demuestran que no es necesario ser participante de MasterChef 24/7 para preparar recetas deliciosas. Con ingredientes accesibles y pocos pasos, cualquier cocinero aficionado puede sorprender este fin de semana.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.