¿Cómo eliminar el moho de las paredes del baño para siempre?

El cuarto de baño es el epicentro de la humedad en cualquier hogar, por lo que también es el ecosistema perfecto para el crecimiento del moho.

Las molestas manchas oscuras que aparecen en las esquinas, techos y juntas de los azulejos no solo arruinan por completo la estética de la habitación, sino que representan un riesgo para la salud de toda la familia.

Uno de los principales errores es tallar la superficie con agua y jabón común, una solución puramente cosmética que deja vivas las raíces del hongo, provocando que regrese con mayor fuerza en cuestión de semanas.

Así eliminas el moho en las paredes de baño para siempre

De acuerdo con la guía definitiva de eliminación y prevención del moho, existe un equipo de seguridad indispensable que es: mascarilla o cubrebocas, para evitar respirar las esporas volátiles al tallar, guantes de goma o látex y gafas de protección.

La primera fase consiste en la aniquilación del moho, el cloro es una herramienta que funciona bien en el azulejo, pero en paredes es mejor usar agua oxigenada al 3%.

La forma correcta de eliminar el moho de las paredes del baño|Pexels: Liliana Drew

Se recomienda rociar el agua oxigenada sin diluir y directamente sobre las manchas de moho, se deja actuar de 10 a 15 minutos para que se destruyan las esporas internas y se limpian los residuos con un trapo húmedo.

Cuando el hongo ha dañado la pintura, es necesario lijar suavemente la zona afectada una vez que esté completamente seca y retirar el polvo. Además, aplicar dos capas de una pintura especial antimoho o antifúngica. Estas pinturas contienen biocidas que impiden que el hongo vuelva a enraizar en el muro aunque haya humedad.

La técnica para eliminar y prevenir el moho en tus paredes para siempre|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La ventilación diaria es obligatoria, especialmente después de la ducha. Cuando los baños no tienen ventanas, es necesario conseguir un extractor de aire mecánico que se pondrá durante el baño y después del baño.

Es importante mantener el cuarto de baño libre de toallas mojadas o de tapetes, ya que estos pueden sumar humedad al ambiente, lo que fomenta la aparición de moho.

