Muere famosa influencer en plena competencia deportiva

El mundo deportivo se viste de luto al darse a conocer que la triatleta brasileña Mara Flavia Araujo perdió la vida durante la etapa de natación de la competencia que se realizó como parte del Ironman 2026.

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De acuerdo con los primeros reportes la también influencer de 38 años acudió ates de las 6:00 a participar en el Ironman que se llevó acabo en Texas, Estados Unidos, durante su participación en el lago Woodlands angustió a los asistentes, ya que no salía del agua.

Tras la preocupación de que Flavia Araujo no salía se activó el protocolo de búsqueda, sin embargo, horas después alrededor de las 9:30 el cuerpo fue hallado sin vida varios metros de profundidad del lago luego de que equipos de rescate conformado por buzos ingresaran a las profundidades.

Hasta el momento, las autoridades locales mantienen activa la investigación del caso para determinar las causas que habrían provocado que la triatleta perdiera la vida durante la competencia acuática.

¿Quién era Mara Flavia Araújo?

La influencer de 38 años destacó por ser una triatleta originaria de São Paulo, Brasil, su nombre ganó fuerza por ser una una atleta de alto rendimiento que durante más de una década se hizo presente en importantes competencias. Además de contar con una carrera deportiva, incursionó en el mundo digital, acumulando más de 60 mil seguidores en sus redes sociales, donde compartía rutinas de entrenamiento, reflexiones personales y su estilo de vida. También, tuvo una carrera como locutira de radio y DJ.

De acuerdo con publicaciones en su cuenta de Instagram, Araújo participó en varias ediciones de Ironman, asimimso, se reveló que donde logró calificar al Campeonato Mundial Ironman 70,3, de igual modo, destacó por obtener el tercer lugar en el Triatlón de Brasilia.

A través de material que compartió en sus redes, reveló que su dedicación por las competencias se derivó tras enfrentar problemas de salud y al estar dentro de este mundo vio una manera diferente de vivir y "renacer" gracias al deporte.