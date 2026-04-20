7 ideas para reemplazar al lavabo de tu baño por opciones sofisticadas con luz LED
Si estás haciendo remodelaciones en casa y quieres que tu baño se vea mucho más elegante, considera reemplazar el lavabo aburrido por un diseño moderno.
Por increíble que parezca, tener un baño modernizado y bien amueblado es fundamental para que la decoración de toda una casa sea armoniosa. Y entre las alternativas que no falla al renovar este espacio, está el mejorar las instalaciones clásicas por versiones actuales, como reemplazar el lavabo sencillo por uno que traiga luz LED integrada, sea fácil de usar y le dé un toque aesthetic muy lindo.
Adiós a los baños aburridos: así puedes reemplazar el lavabo viejo por uno con LED
- Lavabo flotante con luz inferior. Dale una oportunidad a los muebles flotantes que están en tendencia este 2026 y que sirven para embellecer los espacios mientras priorizan la organización. En el caso de los lavabos, hay modelos altos que justo en la parte baja traen luces cálidas que se ven elegatísimas.
- Tipo cuarzo iluminado para una decoración aesthetic. Si tienes la posibilidad de invertirle una buena parte de tu presupuesto para la remodelación del baño, entonces los lavabos tipo cuarzo son la mejor opción. Se trata de estructuras con la textura de piedra translúcida que al interior traen tecnología LED.
- Lavabo con espejo LED para reemplazar modelos anticuados. En caso de que prefieras dejar la pieza original, pero aun así quieras probar la luz LED en el baño, los espejos iluminados son una excelente alternativa para lograr decoraciones aesthetic. Y una ventaja que tienen es que se pueden encontrar en diferentes formas para adaptarlas a estilo.
- Con forma de bandeja y lámparas colgantes. Los lavabos que tienen la estructura similar a una bandeja son una de las tendencias en baños elegantes que estarán fuertes este 2026. Para mejorar este modelo, es posible agregar un par de lámparas colgantes que transformarán la vista por completo.
- Lavabo de cristal iluminado. El vidrio es uno de esos materiales que hacen que cualquier espacio se vea hermoso y en el baño no es la excepción. Es por eso que el cristal se está usando para reemplazar el lavabo de cerámica original y ya hasta hay versiones con LED incluida.
- Doble para un baño más funcional. Si lo que buscas es que este espacio te sea funcional para peinarte, lavarte los dientes y maquillarte, está la opción de poner modelos con compartimentos dobles. Gracias a que actualmente estas instalaciones son muy populares, hay de varios colores, con luces integradas o para montar fácilmente.
- Lavabo plano con LED integrada. Para que esta habitación se vea como la de una tienda de lujo, se puede quitar el lavabo tradicional por un diseño minimalista de estructura plana. Y para embellecer aun más esta instalación, basta con agregar una tira de luz cálida que sea resistente a la humedad del baño.