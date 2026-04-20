Steff Loaiza sí tendría dinero: Juan De Dios Pantoja mostró chats donde comprueba cuánto le pagaban por campaña

Juan de Dios Pantoja respondió a Steff Loaiza sobre los señalamientos en su contra y la revelación de que Kenia Os había donado un millón de pesos para el tratamiento de la mamá de Kimberly Loaiza. Además, filtró el chat que tiene con su cuñada para demostrar cuánto dinero recibe la influencer y el apoyo que le dio desde su debut en Internet.

Fue en el podcast de Los Talegones donde el influencer y cantante explicó su perspectiva sobre la preocupante situación que vive su familia.

Sin embargo, expuso todo sobre la economía familiar y mostró facturas y supuestas pruebas de casas, dinero y apoyos que tanto él como Kimberly le han enviado a lo largo de los años.

En ese sentido, señaló a Steff Loaiza de haber mentido en su video, algo que los lastimó fuertemente y dañó su relación. Pero no se quedó callado, pues mostró el chat con audios, fotos y mensajes sobre las ganancias de Steff, cómo era su relación y el apoyo que le daba.

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja sobre Kenia Os?

Juan de Dios Pantoja no profundizó mucho en la situación de Kenia Os, quien había donado un millón de pesos para los tratamientos médicos de la mamá de la familia, pero le agradeció el gesto, aunque admitió que sospecha que podría tratarse de una mala jugada: “Sé por dónde va, pero no me quiero meter en detalles”, dijo en el podcast.

Kenia Os y Jukilop (Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja).|(ESPECIAL)

Hasta ahora, ni Steff ni Kenia Os se han pronunciado para responder a los señalamientos de Juan de Dios Pantoja, pero es posible que la influencer reaccione y no se quede con las manos cruzadas.

¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Juan de Dios Pantoja es el esposo de Kimberly Loaiza. Trabaja como creador de contenido, youtuber, cantante y productor. Es originario de Mazatlán, Sinaloa, pero se mudó a Estados Unidos para vivir en familia con su pareja e hijos, debido a que recibió supuestas amenazas tras rechazar una presentación.

Su carrera comenzó al lado de su actual esposa, con quien ha mantenido a flote su canal de YouTube con contenido conocido como “Jukilop”.