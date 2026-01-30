Muere periodista en fatal accidente en carretera; esto se sabe

El mundo informativo en México, así como el apartado del entretenimiento, se encuentran de luto. En las últimas horas se dio a conocer la lamentable noticia respecto a la muerte del periodista y comunicador Roberto Cueto Canseco , quien perdió la vida a través de un fatal accidente en carretera. Esto es lo que se sabe.

Fue durante la noche de este jueves 29 de febrero que se dio a conocer el deceso de Roberto Cueto Canseco, reconocido periodista del estado de Veracruz quien abandonó este mundo luego de un brutal accidente automovilístico, el cual se registró sobre la carretera federal 145, más precisamente en el tramo La Tinaia - Ciudad Alemán.

¿Qué se sabe sobre la muerte de este periodista?

Los hechos habrían ocurrido en la localidad de Las Macayas, la cual pertenece al municipio de Tres Valles. Se sabe que el periodista fue impactado por un tractocamión, hecho que provocó daños en su vehículo particular y que, en consecuencia, generó la preocupación de los automovilistas que circulaban por este lugar.

De inmediato llegaron al sitio personas allegadas a Urgencias Médicas y la Policía Municipal, así como la Secretaría de Seguridad Pública. El despliegue fue tan grande que la circulación, en consecuencia, se vio afectada debido a la situación, hecho que, a su vez, generó una molestia de parte de los automovilistas que iban rumbo a Tres Valles.

Fue así como, a pesar de los esfuerzos de expertos en salud, minutos después se confirmó la muerte del comunicador y periodista que iba en el vehículo debido a la magnitud del impacto. Por supuesto que esta noticia generó la tristeza de sus compañeros de profesión, los cuales mostraron su enojo por tal hecho.

¿Qué ocurrió con el camión que chocó al periodista?

Las autoridades confirmaron la localización del tractocamión fuera del camino, así como el vehículo del periodista completamente dañado. Vale decir que su fallecimiento ha generado mucha consternación entre los periodistas del estado de Veracruz, quienes mencionaron que Roberto Cueto era un hombre comprometido con su trabajo.