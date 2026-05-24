Luto en internet: Hallan sin vida a querido influencer fitness de 22 años

El mundo de las redes sociales y el fisicoculturismo están de luto. Muere el influencer fitness Gabriel Ganley, de Brasil. La estrella de internet fue hallada sin vida en su apartamento en la ciudad de São Paulo. Tenía tan sólo 22 años. La noticia fue confirmada este sábado, 23 de mayo, por la empresa de suplementos alimenticios a la que pertenecía. Según los primeros reportes, el atleta pudo haber muerto a causa de una hipoglucemia.

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Así se confirmó la muerte del influencer Gabriel Ganley

La muerte de Gabriel Ganley se dio a conocer a través de un comunicado vía Instagram, emitido por la empresa de suplementos alimenticios a la que pertenecía.

“Con profunda tristeza, nos despedimos de nuestro querido Ganley, quien vivió la vida intensamente y con quien compartimos momentos históricos e inolvidables”, se lee en el escrito de despedida. “Hoy perdimos mucho más que un atleta talentoso y entregado con un futuro brillante por delante. Perdimos a un referente deportivo que inspiró a miles de jóvenes a diario con su energía, disciplina y autenticidad. (...) En este momento de profunda tristeza, nos unimos en oración y solidaridad con la familia de Ganley”, finaliza el comunicado.

¿De qué murió el influencer y fisicoculturista, Gabriel Ganley?

De momento, no se ha dado a conocer la causa oficial de su lamentable muerte. No obstante, fuentes cercanas a la prensa brasileña apuntan a un posible episodio de hipoglucemia, que es cuando el nivel de azúcar cae demasiado, por debajo de los 70 mg/dL, según Medline Plus. Este trastorno suele ser común en personas con diabetes. Sin embargo, también puede ocurrir por hacer más ejercicio físico de lo habitual, sin ajustar la alimentación; omitir o retrasar alguna comida y consumir alcohol en exceso sin ingerir alimentos.

¿Quién era Gabriel Ganley?

Con más de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Gabriel Ganley se había consolidado como uno de los creadores de contenido fitness más influyentes en todo Brasil. Si bien no era un profesional certificado en el área, el joven destacó en redes sociales por su dedicación al fisicoculturismo y su estilo de vida dedicado al entrenamiento físico.

Descanse en paz, Gabriel Ganley.