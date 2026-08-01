¿Ángela Aguilar aplicó la de Christian Nodal? Imágenes revelan que habría borrado el tatuaje con las iniciales de su esposo

En las últimas horas el nombre de Ángela Aguilar ha vuelto a causar incertidumbre entre sus fans luego de que la cantante compartiera un video en sus redes sociales y se percataron que aparentemente el tatuaje que se hizo en honor a su esposo Christian Nodal ya no es visible y en su lugar apareció un supuesto diseño de una flor.

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De acuerdo con un video difundido por la creadora de contenido Lizeth Reyna compartió un material analizando la teoría de los internautas, en él destacó que la cantante luce su anillo de boda y mientras que ella tenía una pose donde se encontraba hablando de ve que el tatuaje que eran las iniciales de su pareja “CN” ya no son tan visibles, incluso esté habría sido modificado hacia una flor.

Tras estas acciones comenzaron a viralizarse teorías sobre una supuesta ruptura entre los cantantes e incluso se dice que la hija de Pepe Aguilar habría aplicado la misma estrategía del sonorense para borrar su relación. Hasta el momento esta supuesta ruptura se mantiene en especularia, ya que ni Nodal ni Aguilar han expresado públicamente una crisis en su matrimonio.

¿Cuándo se tatuó Ángela Aguilar las iniciales de Christian Nodal?

El tatuaje “CN” que tenía Ángela Aguilar en su mano fue presumido el pasado junio de 2024 cuando ella y Nodal se encontraban de viaje en Roma, Italia, en ese momento los intérpretes compartieron ese momento a través de sus redes sociales. Asimismo, se habría informado que el encargado de hacer el diseño fue el reconocido tatuador Alessandro Capozzi.

Además de las iniciales, Ángela Aguilar también ha mostrado otros diseños relacionados con Nodal, como el número 11, una cifra que es especial para los dos y la palabra “amé” en referencia a uno de los proyectos musicales del cantante.

¿Qué se sabe actualmente de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Aunque en los últimos meses han circulado rumores de una presunta crisis e incluso de una posible separación, ninguno de los dos artistas ha confirmado problemas en su matrimonio.

Cabe recordar que Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio por el civil en julio de 2024, a pesar de unir sus vidas y ser una pareja famoso ambos han continuado con sus compromisos profesionales y, hasta ahora su matrimonio a nivel religioso no se ha realizado debido a cambios de fechas por motivos de seguridad.