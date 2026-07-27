Muere querida influencer junto a su esposo semanas después de una denuncia que conmocionó a sus seguidores

El mundo digital ha quedado conmocionado tras confirmarse que la creadora de contenido Sara Gilson de 43 años de edad fue encontrada sin vida junto con su esposo Jeremiah “Shawn” Duffey, dentro de una vivienda ubicada en Owasso, Oklahoma. Hasta el momento, las autoridades investigan este hecho como un aparente homicidio-suicidio.

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El consternante hallazgo ocurrió apenas dos semanas después de que la influencer publicara un video en su cuenta personal de TikTok donde acusó públicamente a su pareja sentimental de ser un ”pedófilo”

De acuerdo con un informe de la Policía de Owasso los hechos fueron reportados la noche del pasado 23 de julio por un menor que se encontraba en la vivienda, él fue quien hizo la llamada al 911 para alertar sobre el ruido de unos disparos, ante la llamada de auxilio, agentes acudieron al lugar y encontraron a las víctimas con heridas de bala. Según las primeras investigaciones, revelarían que Duffey habría disparado contra Gilson antes de quitarse la vida.

Asimismo, el despacho de emergencia reportó que durante la llamada podía escucharse a una mujer gritando y llorando. Finalmente, de acuerdo con las investigaciones arrojadas recientemente se señala que Duffey violó una orden de protección vigente que le impedía acercarse a Gilson, dicha medida había sido emitida semanas antes, luego de que la influencer denunciara amenazas y expresara temor por su seguridad.

¿Qué se sabe de la denuncia contra Jeremiah “Shawn” Duffey ?

El pasado 11 de julio Sara Gilson publicó un video en sus redes sociales donde hizo la simulación del estreno de un corto donde se ve una silla blanca y después aparece ella y se sienta y se le nota triste y pensativa, el video fue acompañado con el mensaje: “Preparándome para cuando se estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que es pedófilo”.

De acuerdo con registros judiciales Duffey era investigado por autoridades federales tras ser acusado de presunto abuso sexual contra una adolescente de 15 años que era parte del equipo de basquetbol juvenil que él entrenaba. Ese mismo día en que Gilson solicitó una orden de protección de emergencia, otra mujer también presentó una solicitud similar en representación de la menor.

¿Quién era Sara Gilson?

Sara Gilson era una creadora de contenido, estilista e influencer estadounidense que compartía en TikTok videos sobre belleza, moda, estilo de vida y momentos con su familia. Amigos y familiares la describieron como una madre dedicada a sus dos hijos y una persona alegre.