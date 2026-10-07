LAMENTABLE: Confirman muerte de reconocida modelo internacional a días de haberse convertido en madre

Este miércoles 7 de octubre se dio a conocer sobre uno de los casos más estremecedores del mundo de los espectáculos, pues de acuerdo con medios locales, la modelo internacional Giane Alves habría fallecido el pasado viernes 2 de octubre tan solo a 45 días de haber dado a luz.

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Aunque el caso aún tiene muchas interrogantes que aún son investigadas por las autoridades, se sabe que Giane falleció cuando esta se encontraba llevando a su bebé a una consulta médica de rutina, lo que ha despertado todo tipo de dudas sobre las causas de su muerte.

¿Qué pasó con la modelo Giane Alves?

De acuerdo con la primera información recabada, la modelo brasileña habría muerto debido a un infarto fulminante y aunque esta tenía 32 años y una vida aparentemente saludable, el caso ha generado todo tipo de especulaciones.

Los hechos habrían ocurrido en la localidad de Condeúba, Brasil, cuando su bebé recibía el mismo chequeo médico fue que la modelo se habría desplomado, perdiendo así la vida en cuestión de segundos.

De acuerdo con su representante, Giane Alves no habría presentado problemas de salud relacionados anteriormente, dejando un caso muy triste y poco común.

¿Quién era la modelo Giane Alves?

Giane fue una de las supermodelos más destacadas de Brasil en los últimos años, aunque su vida no siempre estuvo ligada a las pasarelas de moda exclusivas y las marcas de lujo, pues esta habría sido “descubierta” en el año 2015 cuando trabajaba como despachadora en una gasolinera.

En los últimos años formó parte de grandes eventos de moda, teniendo paso por la semana de la moda y demás pasarelas en Nueva York, Milán, Londres y Hamburgo, además de que también fue la portada de las revistas más cotizadas de este mundo.

