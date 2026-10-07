Josi Cuen, exvocalista de la Arrolladora Banda El Limón, sufre AGRESIÓN por parte de fanático en pleno concierto

El nombre de Josi Cuen, ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, recientemente se ha viralizado, esto luego de que el cantante de regional mexicano recibiera tocamientos indebidos por parte de un asistente en uno de sus conciertos en un Palenque en Guadalajara Jalisco. El momento quedó capturado en un video, mismo que ha comenzado a ganar viralidad en redes sociales así como indignación por parte de muchas personas.

¿Qué hizo Josi Cuen ante la agresión que sufrió?

En los clips que ya circulan en diversas redes sociales se puede observar como es que el cantante interactuaba con sus fans, cuando de repente un hombre comenzó a hacerle tocamientos indebidos en la entrepierna, algo que se repitió de forma continua. Este hecho hizo que el ex vocalista de La Arrolladora Banda Limón lanzara tequila al hombre, sin embargo esta acción no hizo que el sujeo detuviera su acción. Este hecho provocó que Josi empujara al hombre, mismo que actuó de la misma manera, sin embargo la seguridad de recinto tomo accón de forma inmediata. A pesar de esto, el artista continuó con la presentación de forma normal.

¿Quién es el hombre que realizó la agresión a Josi Cuen?

En redes sociales comenzó a viralizarse la identidad del hombre que realizó tocamiento indebidos al cantante Josi Cuen. Un usuaria llamada "Reina Venenosa" en instagram, compartió una fotografía del hombre, identificado como Óscar Mendoza mejor conocido como "el pelón". De acuerdo con la información del post, el hombre es casado y tiene hijos. La usuaria expresó que el sujeto ha recibido "cachetadas" por cometer ese tipo de actos ya que es "llevado". Por otro lado la internauta expresó que Óscar suele amedrentar a personas.

Luego de lo que sucedió el artista no se ha pronunciado con ningún tipo de comunicado, sin embargo muchas personas se encuentran hablando de la situación. "Agresión sexual, les guste o no", "Que falta de respeto", "Esto solo pasa por una cosa y es por pasarse de copas", fueron solo algunas de los comentarios de los internautas.

