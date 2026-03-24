Muere reconocido actor de cine para adultos a los 28 años: su pareja lo confirmó con este desgarrador mensaje

El actor de cine para adultos Seth Peterson murió a los 28 años, generando conmoción en el mundo del entretenimiento . Su pareja, Kobe Marsh, confirmó la triste noticia con un desgarrador mensaje en donde reveló que estaban comprometidos, pero que ahora tiene “el corazón roto”.

“Con gran pesar comparto la noticia del fallecimiento de mi prometido y mejor amigo, Seth. Realmente no encuentro palabras para expresar mi dolor”, escribió en el comunicado publicado en redes sociales este fin de semana.

Este fue el comunicado con el que confirmaron la muerte del actor Seth Peterson.|(ESPECIAL/X)

¿De qué murió el actor Seth Peterson?

Seth Peterson murió de manera repentina en su casa en Los Ángeles, según informó New York Post; sin embargo, no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento , por lo que todavía se mantiene como un misterio.

¿Quién era Seth Peterson, el actor de cine para adultos que murió de forma repentina?

Seth Peterson, cuyo nombre real era Adam Aguirre, según People, era un actor de cine para adultos que tenía una cuenta de OnlyFans desde 2020. Alcanzó la fama rápidamente y se convirtió en una de las figuras más reconocidas en la industria.

En X (Twitter) tenía una gran comunidad de seguidores, alcanzando más de 360 mil. Allí fue donde su prometido compartió el triste comunicado en el que confirmó su muerte.

Esta fue la última publicación de Seth Peterson en Instagram

En Instagram, Seth no era muy famoso, pues tenía un perfil personal con su verdadero nombre. Su última publicación muestra una serie de fotos junto a su pareja, Kobe, y un mensaje de agradecimiento por su cumpleaños el 5 de octubre de 2025: “Tuve el mejor cumpleaños contigo”, escribió.

Seth Peterson era famoso en X y OnlyFans, pero no mucho en Instagram.|(Instagram de Seth Peterson)

Sus fans han usado sus publicaciones en redes sociales para expresar su dolor y enviar mensajes de condolencias a su pareja, amigos y familiares en este momento tan difícil.

Algunos comentarios que se pueden leer son: “Íbamos de compras el jueves y no respondió a mis mensajes”, “Que en paz descanse esa hermosa alma”, “Estoy completamente conmocionado y profundamente desconsolado. Adoraba a Seth. Desde el momento en qu elo vi debutar en Helix, me nemaoré perdidamente de este hombre”, y “¿Qué demonios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por Dios, no, por favor, no! No quiero creer esto”.