Cómo reemplazar el clásico rincón de cables con estas 6 ideas que hacen ver la sala más moderna
Si sientes que tu casa siempre luce desordenada por los cables que tienes regados en el piso y las paredes, estas soluciones son muy funcionales y decoran bien.
Tener todos los cables de teléfonos, computadoras o cargadores arrumbados en un solo rincón es una de las prácticas que alteran drásticamente el ruido visual de un espacio, haciendo que parezca más desordenado de lo que realmente está. La buena noticia es que esto se puede resolver fácilmente organizando estas herramientas con ideas estratégicas para una sala moderna y funcional que te permita tener todo a la mano.
¿Cómo guardar los cables para que no estén regados? Las 6 ideas para que tu sala se vea moderna
- Muebles con compartimentos especiales. Entre las tendencias de decoración de interiores 2026 que resultan imprescindibles, están los muebles multifuncionales que, como su nombre lo dice, sirven para varias cosas sin alterar el diseño. Elige modelos que vengan con cajones ocultos o áreas destinadas específicamente para poner los cables.
Paneles decorativos para la TV. En caso de que tengas un buen margen de presupuesto y quieras remodelar toda la sala para que se vea moderna, una de las ideas que nunca fallan son los paneles decorativos para la televisión y que atrás tienen buen espacio para acomodar los cables sin maltratarlos.
- Canastas decorativas en las repisas. Existen objetos que además de decorar los espacios, tienen como propósito optimizar el orden sutilmente. Es el caso de los canastos de mimbre que dan un toque rústico y se pueden instalar en repisas para servir para que organices todos los cargadores.
- Canaletas del color de la pared. Si tu problema son todos los cables de aparatos eléctricos y siempre tratas de ocultarlos en un rincón, quizá la solución sea adaptarlos para que se mimeticen con los muros para que la sala quede moderna. Estas ideas consisten en instalar una canaleta que haga juego con tu decoración y ayuden a disimular el desorden.
Mesas auxiliar con almacenamiento. Con un concepto parecido al de los muebles que traen integrado compartimentos, las mesas auxiliares que se ponen justo en las esquinas y sirven muy bien la decoración nunca fallan. Esto porque en la parte trasera cuentan con buen margen para acomodar los cables y dejen de estorbar en el piso.
- Organizadores de cables para que la sala se vea moderna. Para las que son de soluciones rápidas y efectivas, entonces las fundas especiales para organizar los cables se volverán tus mejores aliadas. Se trata de compartimentos donde se pueden estos materiales para unificar el espacio y evitar que se enreden.