Cómo reemplazar el clásico rincón de cables con estas 6 ideas que hacen ver la sala más moderna

Tener todos los cables de teléfonos, computadoras o cargadores arrumbados en un solo rincón es una de las prácticas que alteran drásticamente el ruido visual de un espacio, haciendo que parezca más desordenado de lo que realmente está. La buena noticia es que esto se puede resolver fácilmente organizando estas herramientas con ideas estratégicas para una sala moderna y funcional que te permita tener todo a la mano.

¿Cómo guardar los cables para que no estén regados? Las 6 ideas para que tu sala se vea moderna