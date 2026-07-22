Daniel Kahneman, psicólogo israelí: “Nada es tan grave como parece cuando lo piensas”

Diversas fuentes bibliográficas señalan que la psicología se consolidó gracias a pioneros como Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología experimental por fundar el primer laboratorio en 1879, y William James, promotor del funcionalismo.

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Posteriormente, Sigmund Freud revolucionó la disciplina con la creación del psicoanálisis y el estudio del inconsciente, mientras que John B. Watson y B.F. Skinner transformaron el campo a través del conductismo y el estudio del comportamiento observable. Cada uno de ellos, sumado a otros profesionales, sentó las bases de la psicología que conocemos en la actualidad.

El legado de Daniel Kahneman

A lo largo de la historia diferentes profesionales aportaron sus descubrimientos a la psicología y lo siguen haciendo. Uno de los grandes psicólogos más contemporáneos fue Daniel Kahneman, fallecido en 2024, y que es considerado uno de los padres de la economía conductual.

Daniel Kahneman fue un psicólogo israelí-estadounidense que dejó un gran legado, aunque principalmente en el campo de la ciencia económica. De todos modos, uno de sus aportes más grandes fue, junto a su colaborador Amos Tversky, derribar el mito de que las personas tomamos decisiones de manera puramente racional y lógica, para demostrar que nuestros juicios están profundamente moldeados por atajos mentales, emociones y sesgos sistemáticos, revelan distintas fuentes consultadas.

Daniel Kahneman y una frase para reflexionar

Daniel Kahneman logró dejar plasmadas en la historia diferentes premisas en las que revela sus pensamientos y los resultados de sus investigaciones. En este marco, hoy destacamos su frase "Nada es tan grave como parece cuando lo piensas" que resume la esencia del efecto de focalización, un sesgo cognitivo identificado y popularizado por Daniel Kahneman junto con Amos Tversky.

Lo que el psicólogo postuló es que al concentrar la atención en un único aspecto de la vida o en un problema específico, la mente exagera dramáticamente su importancia. En la práctica, esta frase de Daniel Kahneman nos invita a tomar distancia digital y cognitiva para recuperar la perspectiva de que el mundo real sigue siendo mucho más amplio que aquello que nos abruma en la pantalla, algo que merece ser reflexionado.