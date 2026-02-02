Filtran detalles escalofriantes de la muerte de famosa cantante

El luto invade nuevamente al mundo artístico internacional tras la confirmación de la muerte de Ifunanya Nwangene. La cantante de solo 26 años de edad estaba dando inicio a su carrera con un talento muy admirado pero murió tras ser atacada por una serpiente .

La muerte de la artista nigeriana se suma a los decesos de otras personalidades del ámbito de la música, la televisión y las redes sociales que han perdido la vida de forma trágica en el inicio de este 2026.

¿Cómo murió Ifunanya Nwangene?

La muerte de Ifunanya Nwangene fue confirmada el pasado sábado 31 de enero luego de que la joven artista fue internada de urgencia. De acuerdo con los datos difundidos por medios nigerianos, la cantante fue atacada por una serpiente que, presuntamente, era una cobra.

Ante la mordedura de la serpiente, la cantante fue hospitalizada de urgencia pero no le pudieron administrar el antídoto correspondiente de manera inmediata por lo que su muerte fue inminente. El veneno neurotóxico del animal terminó con la vida de una estrella en crecimiento.

¿Quién era Ifunanya Nwangene?

El nombre de Ifunanya Nwangene saltó a la fama por su gran talento como soprano que se vio incrementada por su participación en el reality “The Voice Nigeria”. A sus 26 años de edad comenzó a deslumbrar a todo un país con su gran talento que la llevó a recibir el apodo “Soprano Queen”.

La cantante se destacó además como solista en el Amemuso Choir siendo esta la principal muestra de que se trataba de una voz particular que trascendería. Lamentablemente, la muerte la sorprendió de una manera trágica y ahora las redes sociales lloran por su partida. El mundo de la música se ha hecho eco de los posteos de despedida y comparten el dolor al decirle adiós a Ifunanya Nwangene.