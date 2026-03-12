¿Qué sucedió realmente? Reportan inconsistencias en la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

El pasado 24 de noviembre de 2025 la madre de la reconocida actriz mexicana Aislinn Derbez, Gabriela Michel, lamentablemente falleció. Esta noticia sin duda causó gran dolor en la vida de la hija de Eugenio Derbez y en todo el medio del espectáculo. Sin embargo, ha salido a la luz que hay ciertas inconsistencias en el acta de defunción de Gabriela pues hay información que no está clara como el lugar, día y causa de la muerte de la famosa actriz de doblaje.

¿Cómo se dieron cuenta de las inconsistencias de la muerte de Gabriela Michel?

De acuerdo con la información que se ha compartido en distintos medios, la actriz Aislinn Derbez se habría reunido con sus dos hermanas para acudir a la notaría y dar inicio al proceso de la sucesión testamentaria. Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo ya que se detectaron inconsistencias en el acta de defunción, esto debido a que no hay información clara sobre el día, lugar y causa verdadera del fallecimiento. Sin embargo, ya se está llevando a cabo una investigación para tener la información correcta.

Hasta el momento no hay un comunicado por parte de la reconocida actriz Aislin Derbez en el que hable sobre estas inconsistencias o cómo va hasta este momento la investigación respecto a la muerte de su madre.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la muerte de Gabriela Michel?

El padre de Aislin Derbez, Eugenio Derbez mencionó que todos se encontraban muy tristes por la noticia y que no había tenido oportunidad de hablar con su hija. Sin embargo, habían podido compartir palabras por mensaje aunque aclaró que le llamaría pronto. Posterior a eso compartió una foto con su hija en la que escribió “Siempre contigo. Te amo”.

¿De qué murió Gabriela Michel?

De acuerdo con un mensaje que Aislin Derbez compartió en redes sociales, la reconocida actriz de doblaje Gabriela Michel murió a causa de un infarto. Además expresó que pedía respeto para vivir su duelo en paz, en compañía de su familia y así poder procesar la despedida de la mejor manera posible, sobre todo desde un lugar de amor.

¿Quién fue Gabriela Michel?

Gabriela Michel nació en 1959 y fue una reconocida actriz de doblaje, locutora y directora. A lo largo de su carrera profesional participó en diversos proyectos. Sin embargo, fue conocida por darle voz al personaje de Samantha Jones en Sex and the City así como hacer el doblaje del personaje de Reina Clarion en Tinker Bell.