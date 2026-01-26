El regional mexicano se viste de luto tras inesperada muerte

La tragedia invadió de nueva cuenta el entorno de la música del regional mexicano. Y es que en una terrible decena de asesinatos registrados en un campo de futbol de Salamanca, se confirmó que el baterista de una agrupación se encontraba entre las víctimas mortales. Esto se sabe del hombre conocido como Charly.

¿Qué pasó con este músico del regional mexicano?

Hace unos días se reportó las heridas de bala recibidas por parte de Óscar Alvarado, esto suscitado en Durango tras un conflicto en un bar. Sin embargo, el caso de Salamanca fue todavía más dramático, pues se indica que se jugaba una final de futbol, cuando hombres armados llegaron para disparar sin previo aviso a todos los asistentes.

Esto provocó caos y que los presentes se resguardaran como les fuera posible, sin embargo eso no evitó que murieran 10 personas en el acto violento. Además, se agregó otra persona que falleció momentos después al momento de intentar salvarle la vida. Por ello, el grupo Reencuentro Norteño anunció que su baterista estaba entre los fallecidos por arma de fuego.

Ante la impactante noticia, las personas allegadas al músico, al grupo y al entorno de la escena musical… despidieron a su compa: Alejandro Charly Moreno. Con ello, se pone una víctima más al conteo de los artistas relacionados a este género musical que pierden la vida de formas violentas.

¿Qué más se sabe del atentado donde murió este músico del regional mexicano?

En estos momentos las investigaciones se encuentran en curso, pues el ataque armado se suscitó a las 17:00 horas del domingo, que es una hora más cercana a la noche de dicho día. Las autoridades ya se encuentran en el trabajo de resolución, indicando que es máxima prioridad resolver una situación que realmente dejó consternado al entorno, pues además hubo otros varios heridos tras un acto sumamente violento.

No se anunciaron detenciones y en redes sociales lejos de comentar el pésame por la vida de Charly, también piden oraciones por el resto de muertos y por todos los que terminaron en el hospital. Se reporta que algunos pelean por sus vidas en estos momentos.