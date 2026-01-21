Cantante de regional mexicano se encuentra a punto de morir por ataque en un bar

Desde el pasado lunes 19 de enero se anunció que un querido cantante del regional mexicano estaba en serios aprietos por un problema ocurrido en un lugar de divertimento nocturno. Supuestamente se encontraba acompañado de su familia, pero todo fue provocado por un conflicto en el estacionamiento del local. Esta es la actualización de la salud de Óscar Alvarado, esto después de recibir varios disparos con arma de fuego.

Ventaneando | Programa completo 20 de enero de 2026

¿Cómo se encuentra el cantante del regional mexicano?

Evidentemente para los fanáticos de su trabajo, familiares y amigos las horas recientes han sido un martirio, pues los primeros reportes indicaron una situación bastante grave. Sin embargo, en la mañana de este martes 20 de enero, el propio gobernador del estado de Durango salió para indicar cómo iba la recuperación del cantante.

Esteban Villegas informó que en estos momentos el cantante se encuentra estable, recalcando que es un hombre joven, lo cual le ayudará a librar de mejor forma el ataque armado del que fue víctima. Y agregó que las investigaciones ya están en curso, pues el Subsecretario de Seguridad de Durango estuvo involucrado en este conflicto.

Con las palabras del gobernador, muchos de sus fanáticos se reportaron aliviados, aunque los daños que recibió el cuerpo no han sido detallados. Con eso en mente, se espera que en próximas horas los propios familiares o él mismo pueda mandar un mensaje después de vivir una de las experiencias más fuertes de su vida.

¿Cómo ocurrió el conflicto donde el exponente de regional mexicano terminó herido?

El ataque sobre Óscar Alvarado ocurrió en Durango, esto cuando existieron golpes entre el funcionario público y el músico. Según los reportes, Óscar habría salido avante en un duelo directo físicamente y fue cuando instantes después… alguien más regresó para dispararle al cantante en repetidas ocasiones.

El propio funcionario decidió dejar a un lado sus funciones mientras las investigaciones están en curso. Ante eso, se espera que la recuperación del artista pueda caminar a buen sitio y con el anhelo de que no existan secuelas de tan desafortunado incidente.