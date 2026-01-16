Esta fue la triste causa de la MUERTE de REYMON DURÁN, cantante de Grupo Sin Fronteras de tan solo 38 años

Reymon Durán , artista de 38 años y vocalista de Grupo Sin Fronteras perdió la vida luego de luchar contra un cáncer de próstata en etapa avanzada, enfermedad que tenía desde 2024, aquí te contamos cómo fue la batalla que enfrentó el artista.

¿Cómo fue la batalla que enfrentó Reymon Durán contra el cáncer?

El artista de tan solo 38 años de edad perdió la vida el pasado 14 de enero luego de luchar contra un cáncer de próstata en etapa avanzada, a pesar de que el cantante tuvo algunas mejoras a finales del año pasado, la enfermedad volvió con fuerza ya que Reymón presentó una metástasis en huesos como la cadera, pelvis y fémur. Pese a la enfermedad grave por la que atravesaba el artista nunca dejó de ser optimista ya que en una ocasión dijo “El cáncer vive en mi cuerpo, pero no vive en mi espíritu”, él mencionaba que a pesar de tener dolor también mantenía una gran esperanza.

Por otro lado, el cantante pidió ayuda para solventar los gastos de su enfermedad ya que el tratamiento era muy costoso. Desafortunadamente Reymon padeció grandes dolores ya que cuando la enfermedad se extendió a sus huesos el malestar y dolor eran insoportables.

Desafortunadamente el cáncer de próstata afecta áreas como la espalda baja, caderas, pelvis, y costillas, los efectos en dolor son muy grandes ya que hay problemas urinarios e incluso cansancios extremos.

¿Qué dijo Grupo Sin Fronteras sobre la pérdida de uno de sus integrantes?

A través de una publicación en instagram Grupo Sin Fronteras comunicó que Reymon Durán había perdido la vida y que eso dejaba un gran vacío en ellos y en sus corazones. Resaltaron que el hombre de 38 años no solo fue un gran artista comprometido con su trabajo sino que a demás de ser talentoso fue un gran ser humano. Agradecieron el apoyo por parte de los fans y dijeron que cualquier información la estarían compartiendo. Afirmaron que el legado del cantante quedará de forma permanente en el trabajo y la música que dejó.

Reymon Durán vivirá a través de sus canciones y las interpretaciones musicales en vivo que dejó a sus fans en cada presentación. Además el artista siempre mantuvo la mejor energía en cada concierto mostrando una sonrisa, con la que será recordado siempre.