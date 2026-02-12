¿Murió Don Omar? Un mensaje de Daddy Yankee causa impacto

Los famosos y las redes sociales se han aunado fuertemente ya que son estas plataformas las que les permiten entablar un contacto más cercano con sus seguidores. Nada de lo que publican pasa desapercibido, pero sí pueden despertar malas interpretaciones.

Un claro ejemplo de ello fue lo que sucedió recientemente con una publicación de Daddy Yankee. El mítico reguetonero compartió fotografías en donde se lo ve junto a Don Omar pero sus palabras encendieron alarmas y muchos internautas pensaron que “King of Kings” había fallecido.

¿Murió Don Omar?

La vida de William Omar Landrón Rivera, nombre real de Don Omar, siempre ha sido de interés para quienes disfrutaron y crecieron con su música. Además, en junio de 2024 fue diagnosticado con cáncer renal por lo que creció la preocupación sobre su salud.

Afortunadamente, el artista puertorriqueño se sometió a una intervención quirúrgica que le permitió librarse de la enfermedad y seguir con su vida con normalidad. Sin embargo, fue Daddy Yankee quien despertó rumores sobre su muerte al publicar en su cuenta de Instagram la frase “William, que Dios te bendiga siempre” junto a fotografías de ambos y el deseo “Que el Señor te bendiga y te guarde; que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti”.

Don Omar sigue vivo

En un principio, algunos internautas tomaron el posteo como un mensaje de despedida de Daddy Yankee hacia Don Omar por lo que difundieron en redes el rumor sobre su muerte. “Casi me desmaye Daddy. Pensé que se nos había ido el Don”, “Pensé que se nos había ido” y “Ay me asusté, pensé que se había mu3%t0”, fueron algunos de los comentarios debajo de la publicación.

Sin embargo, lo que Daddy Yankee había compartido en sus redes sociales era su saludo de cumpleaños para Don Omar que este martes 10 de febrero cumplió 48 años de edad. “Mucha paz, salud y mucha vida, que lo demás lo pone el Don. Un abrazo”, se puede leer en el posteo, mientras que el mismo “King of Kings” le respondió “Gracias, saludos y vida para ti también”, echando por tierra los rumores y devolviéndoles los latidos a muchos corazones.