Muere “El Coloso”, famoso culturista de 48 años: ¿quién era y de qué murió?

Debido a la muerte del fisicoculturista Andrea Lorini, el mundo del culturismo se encuentra de luto. “El Coloso” de 48 años perdió la vida en su casa en Chiari, al norte de Italia.

La madre del hombre fue quien lo encontró en su cama e inconsciente tras haberlo llamado reiteradas veces y no recibir repuesta alguna. Es por esto que decidió hacerse presente en la casa de su hijo.

¿Cuál fue la causa de muerte de “El Coloso”?

La madre del fisicoculturista llamó a los servicios de emergencia, pero nada pudieron hacer para salvarlo. El hombre de 48 años murió dejando a sus hijos Gaia y Edoardo con quienes subía fotos constantemente.

En cuanto a la familia, no quiso realizar una autopsia debido a que creen que la muerte es producto de una enfermedad repentina que provocó un paro cardíaco. Esta noticia ha sido un duro golpe porque era una persona muy querida en su ciudad.

El alcalde de Chiari compartió un mensaje que decía,“Sentimos un profundo dolor por la pérdida de un padre tan joven, querido por la comunidad y por innumerables amigos que hoy lloran su fallecimiento”. Este es uno de los cientos de mensajes de despedida que recibió el hombre.

Luto y consternación en el culturismo italiano tras confirmarse la trágica noticia de la muerte de Andrea Lorini, excampeón de culturismo de 48 años. Según informan medios italianos, 'El Coloso' y dos veces tercer clasificado en el campeonato IFBB en la categoría de 90 kilos pic.twitter.com/AXTknGiLrm — Salpafuera. (@Salpafuera_) January 23, 2026

¿Quién era Andrea Lorini?

Andrea Lorini era un referente del deporte en su tierra natal. Fue medalla de bronce en la competición de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness(IFBB)en 2017 y 2019.

Su apodo, “El Coloso”, proviene de su impactante físico y en referencia al superhéroe de Marvel Nikolaievitch Rasputin, quien gracias a sus grandes músculos y su capacidad de hacer su cuerpo de metal orgánico podía levantar toneladas de peso.

En los últimos tiempos, se había dedicado a trabajar como instructor del gimnasio Planet Fitness & Wellsness en Coccaglio. Y, además, trabajaba al mismo tiempo como agente de seguros en un negocio que heredó de Pietro, su padre.

