Muere fisicoculturista mexicano de manera trágica en una playa

Se confirmó la lamentable noticia de que el fisicoculturista Jorge Corona, perdió la vida a los 26 años. La información fue anunciada por medio de las redes sociales, por parte de familiares y amigos del deportista.

La noticia comenzó a viralizarse en las últimas horas debido a que el joven era muy conocido en el mundo del deporte. Así es que a la despedida se sumaron los mensajes de familiares, amigos y seguidores.

¿Cómo murió el fisicoculturista Jorge Corona?

La muerte de Jorge Corona, de 26 años, fue confirmada el pasado 15 de octubre. El fisicoculturista consiguió su fama gracias a su disciplina y pasión por el deporte, lo que lo llevó a participar en eventos nacionales e internacionales.

Hubo muchas especulaciones sobre las causas del repentino fallecimiento del atleta. Para que no se siguieran con rumores es que el fotógrafo, Rik Ibarrola, dio a conocer que el joven mexicano de 26 años murió ahogado en el mar. En su última publicación en la red social Instagram, el joven compartió una fotografía desde las playas del estado de Quintana Roo, México.

“Tuvo un problema en el mar. El mar estaba muy picado y no pudo salir. No pudieron reanimarlo”, escribió en redes sociales.

¿Quién era Jorge Corona?

Jorge Corona fue un famoso fisicoculturista mexicano que murió a los 26 años tras ahogarse en una playa. En las redes sociales era muy popular ya que contaba con más de 25 mil seguidores.

El también creador de contenido, subía recomendaciones de rutinas de ejercicio que lo llevaron a participar en eventos nacionales e internacionales.

La última actividad que registró en Instagram, fue el 12 de octubre. Luego de esto fue que los familiares y amigos confirmaran que había perdido la vida el 15 de octubre. Si bien ha pasado unos días del fallecimiento, recién en las últimas horas se hizo viral la noticia.