¿Murió famoso integrante de Los Tigres del Norte? Esto se sabe

La mañana de este miércoles 18 de junio ha sonado con fuerza el nombre de Los Tigres del Norte gracias a un malentendido que surgió en redes y que generó gran preocupación entre sus fans.

Ante sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, Los Tigres del Norte compartieron un mensaje que se hizo viral después de que se especulara que uno de sus integrantes había fallecido.

Te puede interesar: Si Paquita la del Barrio viviera, ¿qué le diría a Nodal por casarse con Ángela Aguilar, según la IA?

Los Tigres del Norte baten récord de asistencia con tres conciertos en Colombia [VIDEO] Los Tigres del Norte baten récord de asistencia con tres conciertos consecutivos en un estadio en Colombia, donde son referencia desde hace años.

¿Por qué se dijo que murió uno de los integrantes de Los Tigres del Norte?

La tarde de ayer 17 de junio, Los Tigres del Norte registraron actividad en su cuenta de Instagram, donde compartieron una fotografía de uno de sus integrantes, Eduardo Hernández.

La imagen fue acompañada por un fragmento de la canción “Tus Últimas Palabras”: “Te dejo mis brazos, te dejo mis besos, recuérdame así”, se lee en la imagen.

Pero eso no es todo, junto a la imagen, Los Tigres del Norte escribieron “Con un nudo en la garganta”, lo que generó todavía más rumores sobre su supuesta muerte.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como era de esperarse, la publicación generó un gran revuelo en redes sociales, donde sus fanáticos expresaron su preocupación al creer que Eduardo Hernández, había muerto.

Te puede interesar: ¿Por qué Los Tigres del Norte ya no podrán cantar “Jefe de Jefes” en México? La razón

“Botón de casi me desmayo”, “Todos pensando que ya se había petateado”, “Yo no me llevó así. Casi me da el patatús”, “Casi me da algo”, “Señor, ahorita no estamos para esos sustos, se me bajó la presión. Ya tenemos suficiente con lo que está pasando”, “Asustan”, “Exijo que me regresen mis lágrimas”, “Me asustaron”, “No me jo…, yo también pensé que se había muerto” y “No asusten, apenas ando ahorrando para que mi papás los vea en vivo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Hasta el momento la publicación de Los Tigres del Norte ya suma más de 13 mil me gusta y acumula decenas de comentarios, la mayoría de ellos de asombro por su presunta muerte. Afortunadamente todo se trató de un malentendido en redes.