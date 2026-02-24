¿Murió Harold Azuara? Esto se sabe tras los rumores en redes sociales del exparticipante de MasterChef

Tras el registro de un fuerte despliegue de Fuerzas de Seguridad en diversos puntos de Guadalajara, Jalisco, donde cayó un objetivo prioritario comenzó a viralizarse el nombre de “Monche“, personaje que interpretó el actor Harold Azuara, señalando que había perdido la vida por lo que las condolencias llenaron las redes. Sin embargo, el propio artista tuvo que salir a desmentir “su muerte”.

Luego de que su nombre se viera involucrado en la especulación Harold Azuara publicó en su cuenta de X que su personaje es con E al final y no con otra vocal que indique el nombre que realmente era.

Monche!!! Con “E” al final 😒 🤦 — Harold Azuara 🐲 (@haroldazuara) February 23, 2026

¿Quién es Harold Azuara?

Harold Azuara es un actor mexicano que comenzó su carrera muy joven donde interpretó su personaje de “Monche” el cual se ganó rápidamente el cariño del público.

Con el éxito que comenzó a abrirle puertas decidió incursionar como influencer donde abrió un canal en una reconocida plataforma con su compañero Benny Emmanuel, sin embargo, duró poco esta compatibilidad ya que su colaboración llegó a su fin supuestamente por diferencias. Actualmente, tiene presencia en otras redes sociales donde ha formado una comunidad digital.

También es reconocido por participar en proyectos juveniles demostrando una evolución en su interpretación. El joven destacó por participar en MasterChef Celebrity 2024.

Los planes no le salieron bien a Rey Grupero en MasterChef Celebrity

¿Cómo fue la participación de Harold Azuara en MasterChef?

En la edición de MasterChef Celebrity México 2024 sorprendió al público al revelar a sus participantes donde destacó el nombre del influencer Harold Azuara ya que dejaría a un lado su papel como actor para demostrar su pasión por la cocina.

Durante su estancia en la cocina más famosa de México su participación estuvo marcada por momentos divertidos, errores y tensiones las cuales demostraron que el actor salió de su zona de confort y presentó otro ángulo de su vida personal.

Lamentablemente tras recibir varios mandiles negros fue el eliminado 14 de esta temporada, pero más allá de ganar o no el reality culinario su paso por el programa le permitió mostrarse auténtico lo cual lo ayudó a fortalecer su imagen pública ante nuevas generaciones y para quienes no conocían su trabajo.