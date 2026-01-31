Muere un reconocido periodista tras solicitar la eutanasia

El mundo del periodismo se encuentra de luto tras conocerse la muerte del periodista colombiano Raúl Benoit, quien era una de las figuras más reconocidas del periodismo de investigación. Hay mucha conmoción entre colegas y televidentes.

Raúl tenía 65 años y hacía tiempo que se encontraba atravesando por severos problemas de salud que lo tuvieron alejado de la profesión. El hombre había solicitado la eutanasia y fue una decisión muy meditada.

¿Qué le ocurrió al periodista Raúl Benoit?

Los hijos de Raúl Benoit fueron quienes confirmaron la muerte por medio de un mensaje en las redes sociales. Allí explicaron que el periodista había pedido la eutanasia luego de años de problemas de salud que fueron consecuencia de un accidente cerebrovascular y un posterior diagnóstico de Parkinson.

“Hace seis meses, nuestro padre tomó la decisión de optar por la eutanasia. Aunque intentamos con todas nuestras fuerzas hacerlo cambiar de opinión, su determinación fue firme y, finalmente, no hubo nada más que se pudiera hacer y hoy llegó el día”, escribieron.

Se conoció que Benoit murió en Cali, Colombia que es su ciudad natal. “Lo recordamos con amor y honramos la vida que vivió”, expresaron en el mensaje.

Si bien hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles médicos, pero sus hijos han insistido en que se trató de una decisión personal, tomada con plena conciencia.

Hoy, 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Benoit. Partió en paz, rodeado de amor, tras las secuelas de un ACV y el Parkinson. Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz, papá.



Felipe Benoit. pic.twitter.com/f7qw9NcmRB — Raul Benoit (@RaulBenoit) January 30, 2026

El periodista había solicitado la eutanasia luego de que en el 2015 sufriera un accidente cerebrovascular que casi le cuesta la vida.“Tuve un colapso. Fue un derrame hemorrágico. Estuve meses sin poder hablar ni entender nada, parecía un vegetal”, relató en un video publicado en 2025.

Luego de este hecho es que fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson que avanzó rápidamente causando problemas en su movilidad, autonomía y calidad de vida.“Con tristeza, no pude seguir en el periodismo. Me dijeron que debía tomar la vida con calma, respetar mi cuerpo”, explicó.

Tras estos episodios es que sus hijos manifestaron que al no poder seguir con el periodismo, no encontró un nuevo propósito por lo que fue influyente a la hora de tomar la decisión.

