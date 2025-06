Natália Subtil reacciona a las declaraciones de Sergio Mayer Mori

Natália Subtil reacciona a las declaraciones que hizo Sergio Mayer Mori en donde la señala de haberse embarazado de él cuando era menor de edad, recalcando que fue delito de estupro.

“La verdad tenía 17 años, pero de eso a ya ser papá y como que tener estas responsabilidades y que, encima ella pase por encima de mi familia y de mí, de mi imagen”, dijo Sergio Mayer Mori.

¿Qué dijo Natália Subtil?

“Yo decidí, yo decidí no hablar sobre eso, por eso hice este comunicado, lo pensé todo lo que quería dejar ahí, no por decir de mala fe pero expresando algo mío y que esa fue la manera que encontré para hacerlo, por eso decidí no hablar más”, dijo Natália Subtil.

¿Tiene miedo a que procedan legalmente contra ella?

Por su parte, Sergio Mayer, el abuelo de su hija, recalcó que desconoce si procederá en contra de la brasileña por el delito antes mencionado. “No tengo miedo a nada”, recalcó la modelo brasileña.

¿Cómo tomó las declaraciones de Sergio Mayer?

“Sí, algo escuché… Yo no tengo por qué decir nada, yo creo que la gente puede decir lo que quiera, yo tengo mis hechos, que es lo que vivo con mi hija, lo que comparto, pero yo no puedo opinar sobre lo que alguien dice o deja de decir”, agregó Natália Subtil.

“Claro, sí y yo también soy su familia. No tengo nada que decir. Mi hija no pregunta sobre nada. Si digo que no lastima es mentira, claro que lastima cuando hablan algo de ti”, finalizó.