¿Ninel Conde fue la única mexicana en la Met Gala 2026? Esta foto lo confirmaría

La Met Gala 2026 se llevó a cabo el pasado lunes 4 de mayo, donde sólo los famosos de élite asistieron, sin embargo, quien subió una foto de que también estuvo presente fue Ninel Conde, y con ello, la cantante se convertiría en la única mexicana en haber asistido a este evento, de hecho, existe una foto que probaría la asistencia de la interpreté del “Bombón Asesino”.

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A través de su cuenta oficial de Instagram fue como Ninel Conde compartió una foto en donde supuestamente habría asistido a la Met Gala 2026, sin embargo, dicha imagen no sería real sino realizada con Inteligencia Artificial o una edición, de hecho, en la leyenda de esta publicación se puede leer: “texturas, siluetas y actitud. La moda habla… y hoy grita arte”.

¿Cuánto cuesta asistir a la Met Gala 2026?

Para poder asistir a la Met Gala se debe contar con un acceso totalmente exclusivo y para que una persona o famosos pueda estar en este evento, debe pagar 100 mil dólares, lo cual vienen siendo un millón 745, 720 pesos, o ser parte de una marca de lujo.

¿Qué es la Met Gala 2026?

La Met Gala es una de las principales fuentes de financiamiento del Costume Institute, que es el único departamento del museo, mismo que debe autofinanciarse; y que gracias a las donaciones de los famosos y de quienes asisten, este evento ha llegado a recaudar unos 30 millones de dólares, dinero que sirve para hacer exposiciones, adquisiciones, conservación de piezas históricas e investigaciones, las cuales se hacen desde el siglo XV hasta la fecha.

Por una parte, funciona como una vitrina creativa en donde los diseñadores, celebridades y casas de lujo reinterpretan conceptos artísticos a través de cómo llegan vestidos; también permite conservar la historia de la moda como una disciplina de cultura, escultura, pintura y artística.

¿Quién es Ninel Conde?

El nombre real de Ninel Conde es Ninel Herrera Conde, pero es conocida como “El Bombón Asesino”, nació en Toluca el 29 de septiembre de 1976. Antes de ser una actriz y cantante estudió actuación y expresión corporal, ha participado en varias telenovelas, pero también se ha desempeñado y sobresalido por incursionar en el género de música grupera, reguetón y pop.