Ninel Conde fue hospitalizada de emergencia y esto se sabe de su estado de salud

Mucha preocupación se generó luego de que se diera a conocer que Ninel Conde fue hospitalizada de urgencia. La cantante y actriz había ingresado al hospital por el parásito “Entamoeba”.

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Ante la presencia de este parásito es que se vio afectado su intestino y se le sumo el rotavirus, por lo que tuvo síntomas como fiebre, vómitos y diarrea. Estas afecciones se transmiten por medio de las heces fecales o vía oral y regularmente en primavera e invierno.

¿Cómo se encuentra Ninel Conde?

Los síntomas comenzaron cuando la actriz se encontraba en Aspen, Colorado, Estados Unidos. Una de las preguntas que se le hizo fue si había estado en Sudamérica, porque allí hay muchos casos, pero ella solo había estado trabajando en su obra de teatro.

“Se me bajaron las defensas y me agarró un parásito que se llama entamoeba y aparte un virus que se llama rotavirus, de la entamoeba me decían en Estados Unidos: '¿Fue a Sudamérica? Porque allá es más común’ y les dije: ‘No, nada más hice una gira de no sé cuántas ciudades y comíamos lo que se podía en la noche’”, dijo la cantante.

Afortunadamente Ninel Conde se encuentra estable tras haber pasado por uno de los sustos más grandes de su vida. Ella estuvo atravesando fuertes dolores en el estómago y escalofríos, lo que derivó que acudiera al hospital, donde le hicieron los estudios correspondientes y le dieron medicamentos.

“Tanto trabajo te baja las defensas y sí me agarró duro. Sí me asusté porque me solté de la panza 24 horas consecutivas, empecé a sentir mucho escalofrío, yo me fui al hospital, me hicieron en estudios y ahí vieron que tenía ese foco tan terrible y ya me dieron el medicamento y me mandaron de reposo, pero yo tenía unos dolores terribles”, confirmó la actriz Ninel Conde.

