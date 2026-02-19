Niurka destroza a Karely Ruiz tras el Carnaval de Campeche: "¡Soy vieja, pero más linda que tú!

Durante este fin de semana las redes sociales estallaron luego de ver las declaraciones que hizo Niurka Marcos contra Karely Ruíz, quien se presentó el pasado 14 y 15 de febrero en el carnaval de Ciudad del Carmen, en Campeche y donde la influencer aparentemente fue señalada por actitudes negativas al grado que no terminó el recorrido.

Tras ser cuestionada por los medios sobre la actitud de Ruíz, "Mamá Niu" no se quedó callada y desaprobó la reacción de la joven y señaló que siempre se debe considerar al público. “tragan gracias al público” expresó la vedette. Ante estas respuestas la generadora de contenido no se quedó callada y le respondió a Marcos indicando que ya era hora de que mejor se jubilara y no tenía que estar opinando de algo donde ella ni siquiera estaba.

¿Por qué se pelearon Niurka Marcos y Karely Ruíz?

Una vez que se difundieron las polémicas declaraciones de ambas celebridades, la exprotagonista de Aventurera publicó una historia en su cuenta de Instagram para defenderse de las declaraciones de Ruíz quien la señalo por su edad.

Cosita, apenas está empezando a vivir. Usaste el recurso que usan las personas mediocres, sin creatividad, o sea pa empezar, decirme vieja, bueno, dime algo que no sepa.. Yo todos los días presumo que estoy vieja, soy vieja pero más bonita que tú.

Asimismo, hizo hincapié en cómo ha llevado su vida profesional, pues de acuerdo con la vedett, Karely a recurrido al recurso de su cuerpo para sobresalir: “Tú no tienes ningún talento, mija, tú usas un recurso, no es talento, eso no es talento, eso es un recurso: tu cuerpo, es lo que tienes, no tienes más porque ni piensas”.

Mientras la tensión de declaraciones crece, Karely Ruíz aprovechó sus redes sociales para publicar un video donde aparece con la vestimenta que utilizó durante el carnaval y tiene como descripción que sigue creciendo económicamente a pesar de ser "plástica", haciendo referencia a las palabras de Marcos quien la señaló por tener cirugías: “La plástica sin talento está triunfando, cada vez más millonaria que es la meta", expresó la influencer.

Tras esta guerra de declaraciones, la actriz cubana se suma a la lista de famosos que están contra Ruíz, ya que recientemente, Alfredo Adame, se refirió a Ruíz como un "trozo de silicón", asimismo, comunicó públicamente que deseaba que perdiera durante el enfrentamiento que va a tener próximamente contra Marcela Mistral en el Ring Royal.