¿No se quiere casar por la Iglesia? Critican a Christian Nodal por su “fría” respuesta sobre boda con Ángela Aguilar

Luego de que Ángela Aguilar diera a conocer abiertamente que tiene planes de casarse por la Iglesia con Christian Nodal en mayo de 2026, él ya fue cuestionado en público sobre el tema. La reacción que el cantante tuvo está causando críticas y burlas en redes sociales.

Para algunos creadores de contenido y seguidores, Christian se portó indiferente y frío con el tema.

¡Se casan por la iglesia! Ángela Aguilar revela fecha de su boda con Christian Nodal TV Azteca [VIDEO] Enmedio de las críticas por supuestas bajas entradas a sus conciertos en Estados Unidos, Ángela Aguilar sorprende anunciando que se casará por la iglesia.

Critican a Christian Nodal por su respuesta sobre la boda religiosa con Ángela Aguilar

Durante un breve encuentro que tuvo con medios de comunicación, a Christian Nodal le preguntaron si habrá boda religiosa. “Yo ya estoy casado, ¿de qué hablas? Ah, la boda. Claro, sí”. Estas fueron las palabras que pronunció al respecto el cantante de regional mexicano.

Cuando le insistieron qué planeaba o qué quería para su boda por la Iglesia, él simplemente dijo: “muy mexicanota”.

"Se nota su emoción por la boda", "¿cuál boda?", "es que Nodal tiene otros planes para mayo" y "él se enteró como nosotros", son algunos de los comentarios que pueden verse en los videos que circulan en redes como TikTok. "'Ora, ¿ahora con quién me voy a casar?", escribió alguien más.

También hay quienes critican que se le cuestionara a Nodal por un tema personal mientras caminaba con su equipo hacia un compromiso de trabajo; también argumentan que la pregunta fue inesperada o fuera de contexto.

Ángela Aguilar fue quien anunció su boda religiosa hace unos días. "Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo", dijo ante medios de comunicación y fans. Cuando alguien le preguntó si podía ser padrino, ella contestó: "a ver si te deja mi marido".

Actualmente Ángela Aguilar está llevando a cabo su primera gira en solitario en Estados Unidos, ante rumores y críticas de que no ha llenado los recintos donde se está presentando. Por su parte, Christian Nodal se presentará en la ceremonia de los Latin Grammy 2025 este 13 de noviembre.

