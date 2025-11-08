Ángela Aguilar afirmó que se casará por iglesia con Christian Nodal

El jueves comenzó la gira llamada “Libre Corazón”, de Ángela Aguilar que tendrá como destinos algunas ciudades de Estados Unidos .En las redes sociales ha surgido que la cantante no logró llenar el recinto pero ella se mostró predispuesta a atender a algunos fanáticos que la esperaban para firmar su autógrafo.

No es muy común que Ángela se muestre accesible a entablar relaciones con sus seguidores pero esta fue una situación diferente e incluso los invitó a su próxima boda con Christian Nodal.

¿Cuándo se casarán por la iglesia Nodal y Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar invitó a sus seguidores a que asistan a su próxima boda con Christian Nodal en el año 2026. Por supuesto que ellos confirmaron su asistencia yunopreguntósi es que no estaba casada, a lo que la nieta deFlor Silvestrerespondió que esta vez sería por la iglesia.

Ángela Aguilar manifestó que llegará al altar con su amado esposo el próximo mes de mayo de 2026. Así sellarán su amor ante Dios pero no brindó más detalles al respecto.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, dijo Ángela Aguilar. Paralelamente Christian Nodal también confirmó en una entrevista que se casará por iglesia con su esposa en 2026. Si bien él no había confirmado fecha pues si lo hizo el cantante.

¿Cuándo fue la boda Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar no esperaron mucho para casarse y fue en julio de2024cuando la pareja sorprendió con una boda express en donde tuvieron como invitados a un grupo selecto, entre ellos Marc Anthony y su esposa quienes fueron los padrinos de boda de la polémica pareja.

Después de esto fue que Nodal dio una entrevista donde afirmó que fue el 29 de mayo, a tan solo unos días de haber terminado la relación con Cazzu, que viajó a Roma para tener una celebración espiritual y dar fé de su amor.