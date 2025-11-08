¡No llenó ningún recinto! La gira de Ángela Aguilar, con lugares vacíos aunque ya comenzó

En redes sociales está circulando el rumor de que, en el comienzo de su gira, Ángela Aguilar ha estado encontrando foros con amplios espacios vacíos por boletos que no se vendieron. Esto se sumaría a las polémicas que han surgido en meses recientes con respecto a la cantante de regional mexicano, a quien han abucheado en un concierto con su familia y en una presentación de su esposo, Christian Nodal.

Aunque ya inició la gira, Ángela Aguilar no ha agotado lugares en ningún recinto

Diversos videos en redes sociales como TikTok han mostrado en los últimos días imágenes de conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos, exhibiendo que la intérprete no habría llenado recintos. En los clips es posible ver filas enteras con lugares disponibles.

En algunos videos, usuarios incluso aseguran una respuesta poco entusiasta del público presente y foros "casi vacíos".

Esta es su primera gira en solitario en Estados Unidos, originalmente planteaba visitar 17 ciudades. Recientemente Ángela Aguilar ha estado en el centro de la polémica, tras haber sido abucheada en la presentación que tuvo con Pepe y Leonardo Aguilar en Guadalajara para la celebración del 15 de septiembre.

En una búsqueda desde su sitio web, es posible comprobar que la cantante de regional mexicano no ha llenado ninguno de los foros donde se va a presentar; tiene fechas programadas en ciudades como San Antonio (Texas), Houston (Texas), El Paso (Texas), San José (California) y Las Vegas (Nevada). También quedan paquetes meet & greet, para conocer en persona a Ángela y tomarse foto con ella.

Hay algunas fechas en el mes de diciembre donde es notorio que hay secciones casi completas con lugares disponibles. La gira comenzó a finales de octubre y termina a mediados de diciembre.

Poco después de que Ángela anunció su gira, en el mes de agosto, surgieron rumores de bajas ventas. Fue a principios de septiembre que se cancelaron 7 conciertos que la cantante ya tenía programados en ciudades como Reading (Pensilvania), Chesterfield (Misuri), Oklahoma City (Oklahoma), Charlotte (Carolina del Norte) y Albuquerque (Nuevo México).