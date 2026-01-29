No vas a creer de cuánto es la fortuna de Nicki Minaj en 2026, año en que se declaró fan de Donald Trump

Nicki Minaj se declaró la fan número uno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión que ambos sostuvieron en el marco de una conferencia. La rapera llamó rápidamente la atención de los usuarios, ya que se ha mostrado a favor del político tras sus acciones contra Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y por las redadas del ICE contra inmigrantes.

“El odio de lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más (...) no vamos a permitir que se salgan con la suya haciéndole ‘bullying’ y, ya saben, las campañas de desprestigio no van a funcionar, ¿okey?”, dijo la rapera y cantante trinitense.

El foco mediático que ha generado este acontecimiento también ha despertado dudas sobre cómo fue que la rapera alcanzó la fama y cuánto dinero tiene actualmente en su cuenta bancaria y en su patrimonio.

Cómo se hizo famosa Nicki Minaj

Nicki Minaj, cuyo nombre real es Onika Tanya Maraj-Petty, es originaria de Trinidad y Tobago, pero se mudó a Estados Unidos desde que era una niña. Creció en Queens, Nueva York, y desde joven llamó la atención del sello discográfico Young Money, que la lanzó a la fama con sus primeras canciones, según información de Billboard. Aunque su sueño inicial era convertirse en actriz, el destino la llevó por el camino de la música.

Algunos de sus temas más famosos son “I Get Crazy”, “Tukoh Taka”, “Bang Bang” y “Side to Side”.

Nicki Minaj tiene 43 años actualmente.|(YouTube Nicki Minaj)

Actualmente, sus ingresos le han permitido llevar una vida llena de comodidades. De acuerdo con Celebrity Net Worth, Nicki Minaj tiene un patrimonio neto de unos 150 millones de dólares. La mayor parte de sus ganancias no proviene directamente de su música, sino de contratos publicitarios y productos asociados a su imagen. Incluso, una de sus uñas acrílicas se vendió en una subasta por 55 mil dólares, ya que supuestamente fue una de las que utilizó durante su presentación en los MTV Video Music Awards 2022.

Más allá de la polémica por sus declaraciones políticas, Nicki Minaj sigue siendo una de las figuras más influyentes de la industria musical, capaz de generar conversación tanto por su postura pública como por el impacto político y cultural que ha construido a lo largo de su carrera.