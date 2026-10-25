4 ideas de disfraces tejidos en crochet para que tu mascota robe miradas este Halloween

Durante las celebraciones de Halloween de este año, los disfraces de crochet para mascotas pueden ser una apuesta tanto aterradora como tierna. Desde pequeñas calabazas hasta fantasmas y murciélagos, estas cuatro ideas pueden inspirarte para crear un atuendo personalizado para tu pequeño amigo de cuatro patas.

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4 Cuatro ideas de disfraces tejidos a crochet para mascotas

Disfraz para mascota de calabacita de Halloween

Para esta idea puedes crear un pequeño suéter naranja bombacho, con detalles verdes de hojas rígidas, para disfrazar a tu lomito en una tierna calabaza. Esta idea de disfraz para mascota es ideal debido a los tonos que combinan con las fechas.

Disfraz para mascota de Halloween de fantasmita tejido

Puedes darle vida a una pequeña capa blanca tejida, con bordes ondulados y detalles en negro para darle a tu mascota un aspecto fantasmal. Esta es una alternativa para quienes prefieren un atuendo sencillo y ligero para su mascota.

Disfraz para mascota de Halloween de brujita o pequeño hechicero

Para esta idea puedes tejer una pequeña capa en tonos morados y negros y bordes redondos, y agregar estrellas. Toma en cuenta que puedes complementar el conjunto con un sombrerito suave que termine en punta; agrega a los bordes un tono llamativo para hacerlo más tierno y adorable.

Disfraz para mascota de Halloween: murciélago de cuatro patas

Unas alas negras tejidas y sujetas a un arnés cómodo pueden darle un toque misterioso al look de tu compañero de cuatro patas. Opta por un diseño ligero y corto para evitar que las alas se enreden o dificulten sus movimientos.

Durante las celebraciones de Halloween, puedes impulsar tus manualidades de crochet y darle un atuendo terrorífico y adorable a tu pequeño compañero de vida con alguna de estas 4 ideas de disfraces de crochet de para tus mascotas.