¡No soportan escucharlos! El equipo de Manelyk critica los besos de estos Granjeros

Los momentos románticos entre Natalia Alcocer y Pablo Montero no pasan desapercibidos en La Granja VIP, pero no todos sus compañeros disfrutan de las muestras de cariño de la pareja. Manelyk, Azalia, Kunno y La Bebeshita hablaron sobre los constantes besos de los participantes y confesaron que les provocan una reacción de rechazo, especialmente por el sonido que hacen cuando se besan. Durante la conversación, los habitantes dejaron claro que no solamente les llama la atención que Natalia y Pablo se besen con frecuencia, sino también lo escandalosos que resultan sus encuentros. La situación se convirtió en tema de conversación entre ellos, quienes expresaron su incomodidad al escuchar a la pareja mientras comparte estos momentos románticos.

¿Demasiada baba? El sonido de los besos de Natalia y Pablo incomoda a sus compañeros

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Manelyk, Kunno, La Bebeshita y Azalia fue el ruido que producen los besos de Natalia y Pablo. Los participantes comentaron que se escuchan demasiado y hasta especularon que esto podría deberse a la cantidad de saliva involucrada. La posibilidad provocó comentarios de asco entre los compañeros, quienes dejaron ver que escuchar a la pareja besándose no es precisamente una experiencia agradable para ellos. Más allá de las muestras de cariño, el sonido parece ser uno de los detalles que más les incomoda cuando Natalia y Pablo se acercan.

Sus reacciones también reflejan que la frecuencia con la que la pareja se besa se ha convertido en otro motivo de conversación dentro de la granja. Para el equipo de Manelyk, no se trata únicamente de un beso ocasional, sino de una conducta que, según comentaron, ocurre constantemente.

Natalia Alcocer y Pablo Montero siguen con sus muestras de cariño

Mientras sus compañeros expresan su incomodidad, Natalia y Pablo continúan protagonizando momentos románticos durante su convivencia en el reality. La cercanía entre ambos ha llamado la atención de los habitantes, aunque las reacciones no siempre son favorables. Los comentarios de los Granjeros añaden un nuevo episodio a las conversaciones que surgen entre los participantes de La Granja VIP. Ahora, sus besos no solamente son parte de la dinámica romántica que comparten, sino también un tema que provoca críticas y comentarios entre quienes conviven con ellos.