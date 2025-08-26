¿Quién es Cibad Hernández, el nuevo novio de Alicia Villarreal?

Después de un proceso que ella vivió como un calvario, Alicia Villarreal concretó su divorcio que al final fue totalmente marcado por la violencia y hostilidad, misma que incluyó el impacto mediático de hacer públicas las diversas denuncias en contra de Cruz Martínez. Con su respectiva investigación en curso, la cantante mexicana parece que abre una nueva etapa en su vida y por ello todos se preguntan quién es Cibad Hernández, que sería el nuevo novio de Alicia.

Alicia Villarreal confirma que ya tiene novio. ¿Quién es el afortunado galán? [VIDEO] Nuestra querida Alicia Villarreal está en una nueva etapa, pues hace pocos minutos confirmó que ya tiene pareja. ¡Te contamos todo!

Te puede interesar - ¿Cruz Martínez se declara inocente a sí mismo?

¿Quién es Cibad Hernández, la nueva pareja de Alicia Villarreal?

En ocasiones los artistas no gustan confirmar nada hasta que la situación avance bastante, sin embargo, tras el anuncio de su divorcio el pasado 7 de agosto, Alicia Villarreal confirmó a Cibad Hernández como su pareja. Con 42 años, el hombre del misterio en estos días se ha consolidado como una figura de las redes sociales. Sobre todas las cosas, se dedica a dar conferencias donde emite mensajes que busca ayudar a un público femenino que ha conectado con sus ideales.

En parte de la información del motivador, se entiende que tuvo una infancia difícil marcada por la violencia, por lo que intentó cambiar dicha situación desde su frente. Por ello, sus mensajes ensalzan la figura femenina y se sabe que tiene múltiples fans, que incluso le han indicado a Cibad que sus videos les salvaron la vida.

¿Cibad Hernández ya habló abiertamente de su relación con Alicia Villarreal?

No hay informes públicos de palabras o videos donde hable que ya son pareja y los planes que tienen juntos. Sin embargo sí se han visto publicaciones donde confirmaban los rumores de una relación. Ahora, se espera que poco a poco empiecen su confrontación con la prensa, que está ávida de algún encuentro para preguntarles de cómo ha sido el proceso.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal?

Como ya se comentó, el orador de la conferencia de motivación personal tiene 42 años. Mientras que Alicia Villarreal tiene 53, por lo que existen nueve años de diferencia. Y como se esperaba, en redes sociales ya comenzaron a cuestionar que la artista sea mayor por casi una década.

Seguir leyendo - ¿Alicia Villarreal sigue peleada con Arturo Carmona?